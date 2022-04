Se siete alla ricerca di candele profumate, particolari e disponibili a un prezzo d’occasione, sarete felici di scoprire che da Amazon potete trovare un’intera sezione dedicata alle Yankee Candle in forte sconto. Lo store sta proponendo davvero moltissimi articoli in super offerta ma abbiamo deciso di segnalarvi le amatissime candele del marchio statunitense, proprio perché al momento sono estremamente convenienti grazie agli sconti applicati anche oltre al 30%.

Le Yankee Candle sono prodotti delicati, perfetti come accessori per casa e, non meno importante, sono in grado di offrire una durata superiore alla media media rispetto alle candele concorrenti. Inoltre, i prodotti in giara di vetro grande che trovate anche nella sezione Amazon, possono durare fino a circa 150 ore!

Tra le varie proposte, dalle più piccole a meno di 10,00€ fino alle più particolari e uniche oltre i 20,00€ vi consigliamo una delle candele più primaverili che potrete trovare, ovvero la Yankee Candle in giara grande Gelsomino Notturno, disponibile al costo di 22,99€ invece di 31,90€. La candela è caratterizzata due una fragranza seducente e intensa al gelsomino acquatico, caprifoglio dolce, neroli e fiori di mandarino. Ovviamente il tutto è perfettamente confenzionato dalla classica giara di vetro con coperchio, perfetta per preservare e contenere la profumazione.

Non può mancare la Yankee Candle Vanilla, sempre in Giara Grande, perfetta per gli amanti della Vaniglia e delle candele dolci ma delicate. Il profumo di vaniglia, zuccherato ma estremamente cremoso, è la giusta proposta per gli appassionati di fragranze classiche e al momento potrete portarla a casa al costo di soli 22,99€ contro il prezzo di listino di 31,90€.

Le candele che vi abbiamo citato sono solo una parte delle numerose proposte Yankee Candle che godono di sconti super validi in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Amazon.

