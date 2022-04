Se siete appassionati delle profumatissime, e sempre apprezzate, Yankee Candle, ovvero le sfiziose candele profumate nate negli Stati Uniti, ed ormai sdoganate con grande successo anche qui da noi, allora sappiate che questa è un’offerta che proprio non potete lasciarvi scappare!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono disponibili nuove offerte dedicate a queste popolarissime candele, con sconti così buoni che alcuni dei set più piccoli sono addirittura venduti attorno ai 9 euro, pur includendo al loro interno ben 4 candele per un totale di 40 ore di combustione.

Non male, ed anche quando poi si guarda alle più corpose (e costose) “Giare Grandi, in grado di garantire fino a 150 ore di profumo, il prezzo proposto da Amazon non è affatto da sottovalutare e si arriva, in base alla profumazione scelta, anche attorno ai 20 euro per l’acquisto di una singola giara.

Le profumazioni proposte? Di certo accontenteranno un po’ tutti. Per i nostalgici delle feste ci sono sconti dedicati alle candele nei tipici aromi natalizi e pasquali, come la candela all’essenza di “Uova di cioccolato”, mentre per tutti gli altri non mancano profumazioni più primaverili come la classica “Lamponi Rossi” o l’essenza “Beach Escape”, per prepararsi adeguatamente alle prossime vacanze estive, ed al ritorno al sole ed alla vita in spiaggia.

Insomma, che siate fan delle profumazioni classiche e di quelle esotiche, le Yankee Candle proposte oggi da Amazon sono un acquisto perfetto per dare un tocco di colore e profumo a qualsiasi stanza, e giacché le offerte sono tante e variegate, non possiamo fare di meglio che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto, così che possiate selezionare la candela profumata che meglio si addice ai vostri gusti.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!