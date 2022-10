ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Come saprete, la forte inflazione che stiamo vivendo a causa dei tanti, e tragici, eventi geopolitici, sta riservando non poche e spiacevoli sorprese, specie per quanto riguarda il caro vita che, oltre alle già annunciate bollette di luce e gas, sta gravando non poco anche sui carrelli della spesa, con l’aumento vertiginoso di molti prodotti, anche i più comuni.

Per questo, e soprattutto perché andiamo incontro alla stagione delle feste, ed è impossibile preventivare quanto e se la spesa aumenterà ancora, abbiamo pensato fosse utile segnalarvi queste ottime offerte che Amazon sta dedicando a birre, vini e tantissimi e diversi distillati, con una selezione sia nazionale che internazionale, e prezzi proposti davvero interessanti, quasi come se si trattasse della promozione di qualche discount.

Perché è interessante? Perché si tratta di prodotti che, purtroppo, vuoi per l’inflazione, vuoi per l’aumento dei costi di materie prime come grano ed altri cereali, fondamentali per la produzione, stanno subendo un rincaro notevole, con le offerte di oggi, presenti nei supermercati, che più che altro sembrano riallinearsi a quelli che erano i comuni prezzi da scaffale di ieri.

Insomma, acquistare un certo tipo di bevande sta diventando dispendioso e, per questo, approfittare oggi di questa promo Amazon, prodigandosi di fare una buona scorta in vista delle festività di fine anno, potrebbe aiutarvi non poco ad abbassare il prezzo di feste che, inevitabilmente, saranno in parte rovinate dall’aumento del prezzo della spesa.

La scelta, del resto, è ampia e appagante, e si va dalle scorte di ottime birre, come ad esempio la recentissima ma rampante Kozel, o la squisita e ben nota birra d’abbazia Leffe, a proposte ben più ricercate e raffinate, come l’ottimo rum, originario delle Filippine, MassKara della Don Papa, o l’ottimo whisky giapponese Tenjaku, invecchiato in botti di quercia giapponese e affinato in botti ex bourbon per un minimo di 3 anni.

Insomma, quale che sia il vostro gusto e la sensibilità del vostro palato, vi suggeriamo di dare uno sguardo a questa proposta di Amazon che, ne siamo certi, riuscirà ad accontentare un po’ tutti, da chi ama una birretta fredda da consumare in compagnia, a chi è alla ricerca di un prodotto di qualità, ottimo per un fine pasto o, perché no, come stiloso regalo di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare i vostri acquisti quanto prima, o almeno in tempo perché i prodotti più interessanti non vadano out of stock!

