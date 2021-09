Tostapane | I migliori di settembre 2021

Torniamo con una nuova guida che ha lo scopo di accompagnarvi nella scelta di un dispositivo su cui spesso non si impiega il giusto tempo per valutarne l’acquisto. Di cosa parliamo? Ma naturalmente del tostapane, un piccolo elettrodomestico che in cucina non può davvero mancare, ma quale scegliere qualora dobbiate acquistarne uno nuovo per voi o per fare un regalo?

Eppure la scelta del giusto tostapane non dovrebbe essere così complicata, tuttavia, in questa nostra guida vogliamo fornirvi le indicazioni essenziali utili affinché possiate scoprire il modello più adatto alle vostre esigenze. Poiché non vogliamo farvi perdere ulteriore tempo, chiudiamo questa breve introduzione e vi lasciamo alla nostra guida sui migliori tostapane disponibili sul mercato.

I migliori tostapane

Philips HD2583/00Daily Collection

Il primo prodotto che vogliamo consigliarvi per quanto riguarda i tostapane, è il Philips Daily Collection. Si tratta di un prodotto dal design compatto, dotato di due fessure dalle dimensioni variabili, munite di comode pinze termoisolanti, progettate per ottenere una cottura omogenea sulla vostra fetta di pane. Vanta 8 impostazioni di doratura e una funzione 2in1 di riscaldamento e scongelamento. Come se non bastasse, questo piccolo gioiellino, è dotato di una comoda griglia integrata, per riscaldare panini e brioche in tutta facilità, e di un vassoio estraibile per la pulizia dei residui. Inoltre vanta una funzione di autospegnimento, utile in caso di prevenzione da eventuali cortocircuiti.

De Longhi Distinta X

Il tostapane De Longhi della collezione Distinta X, oltre a vantare una fusione di stili nel suo elegante e pratico design, presenta 2 ampie fessure e un funzionamento laterale indipendente, con una pratica posizione extra-lift per rimuovere facilmente le fette più piccole. Con i suoi 900W di potenza e il suo set di controlli completo, permette di preparare al meglio la vostra colazione, stabilendo anche il grado di cottura preferito attraverso i comandi di doratura progressivi regolabili, a cui si aggiungono le funzioni di riscaldamento, scongelamento e annullamento. Inoltre il tostapane De Longhi presenta un comodo vassoio rimovibile per facilitare la pulizia e prevenire la formazione di briciole.

Imetec La TostaGriglia

Tra le tante alternative del mercato in questione, vi segnaliamo Imetec La TostaGriglia. Questa tostiera pratica e versatile, è quello che fa per voi se amate preparare toast, piadine, hamburger, würstel e verdure. Con i suoi 900W di potenza, si scalda rapidamente al punto giusto, permettendovi di cuocere i vostri alimenti in pochi minuti e, grazie alle piastre XL rigate con rivestimento antiaderente avrete una cottura perfetta, e potrete ripulirle facilmente dopo l’utilizzo. La tostiera è dotata di un comodo interruttore di accensione con spie luminose di funzionamento e pronto all’uso. Dopo il suo utilizzo, la TostaGriglia di Imetec può essere riposta verticalmente, in modo tale da occupare poco spazio nella vostra cucina, grazie al suo avvolgicavo e al gancio di chiusura.

Aigostar Warme

Altro tostapane orizzontale che abbiamo incluso in questa nostra selezione è l’Aigostar Warme 30HHH. Dotata di un design pratico, questa griglia è al 100% bpa free, quindi sana e sicura per voi e la vostre famiglia. Grazie alla sua piastra in alluminio da 750W di potenza potrete cuocere i vostri toast in un’area di cottura da 230 x 145 mm. Inoltre, quest’ottima tostiera è dotata di un pratico manico antiscottatura, comodo per proteggervi dal calore, e di un fondo salvaspazio dove riporre comodamente il cavo dopo il suo utilizzo.

Aigostar Sunshine 30KDG

Se in famiglia siete in tanti, il nostro consiglio è di puntare su un tostapane come il Sunshine 30KDG di Aigostar. Il modello, infatti, vanta 4 slot in acciaio inox per la cottura di quattro fette di pane nello stesso momento. Con i suoi 1.600W di potenza, combina il suo design lineare e regolare con 7 Impostazioni di doratura variabile, e 3 funzioni aggiuntive per scongelare, riscaldare e annullare. Inoltre Aigostar Sunshine 30KDG è dotato di un supporto aggiuntivo nascosto per la cottura del vostro pane e di un comodo raccoglibriciole che vi permetterà di pulire i residui di pane in un attimo.

Come scegliere il miglior tostapane

Scegliere un tostapane può sembrare un’operazione semplice, ma le caratteristiche presenti nei prodotti di oggi sono così tante che abbiamo pensato di esaminare con voi quelle che sono le caratteristiche principali. Ovviamente, per averle tutte bisogna puntare ai dispositivi che alzano lievemente il budget, ma ne vale la pena per avere il massimo della tecnologia a riguardo.

Formato

I classici sono quelli verticali, quelli cioè in cui la fetta di pane va inserita verticalmente, tuttavia in commercio è possibile trovare anche tostapane orizzontali, che sono simili in tutto e per tutto alle piastre e possono essere impiegati sia per la cottura dei vostri sandwich quanto per la preparazione di altri alimenti.

Capienza

Qualora viviate in una famiglia numerosa, la scelta giusta ricade su un modello che presenta più slot, che vi permettano di cuocere contemporaneamente anche 4 fette di pane, permettendovi così di risparmiare tempo ed energia.

Frequenza d’uso

Nel caso in cui siate abituati a usare il tostapane tutti i giorni e magari più volte al giorno, la scelta migliore è orientarsi su un tostapane robusto e resistente, magari realizzato in acciaio, con apposito vano rimovibile per facilitarne la pulizia dai residui. Qualora, invece, vogliate usarlo una volta ogni tanto, per togliervi qualche sfizio, potrete puntare tranquillamente anche su un modello base.

Funzioni extra

Un altro fattore essenziale da tenere in considerazione, qualora vogliate acquistare un tostapane super efficiente, risiede nella presenza di qualche optional in più, come ad esempio il timer o le pinze per estrarre le fette di pane o ancora la griglia per scaldare le brioche.