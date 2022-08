La Amazon Gaming Week ci sta offrendo davvero tantissime occasioni per acquistare i più disparati prodotti da gaming, ed il bello è che – come vi stiamo raccontando – le offerte non spaziano solo tra i prodotti più comuni del settore, come ad esempio videogiochi o console, ma anche attraverso prodotti molto particolari, e davvero molto interessanti.

Uno degli esempi da prendere in considerazione, anche e soprattutto per la qualità dello sconto proposto, è certamente l’ottimo Razer Kishi, una periferica sviluppata da Razer, da collegare direttamente allo smartphone, in grado di “trasformare” il vostro dispositivo in una piccola console da gioco.

Il prezzo originale sarebbe di 89,99€, oggi ribassati a 63,99€ grazie ad un ottimo sconto del 29% proposto da Amazon, che rende certamente la periferica più appetibile, specie a quanti sono soliti utilizzare il proprio cellulare per il gaming, e si dilettano anche in titoli dai controlli complessi, come Genshin Impact o COD Mobile.

Progettato per offrire il feeling di un controller da console, il Razer Kishi è realizzato con plastiche rigide di ottima qualità, e dispone di uno stick analogico pratico e funzionale, con tanto di click, oltre che di una pulsantiera a 4 bottoni, del tutto simile al classico controller per Xbox.

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android, dispone di un design flessibile e facilmente agganciabile allo smartphone, per garantire una presa comoda e sicura, senza il rischio di danneggiare o far cadere il vostro dispositivo, anche se esso è un po’ più voluminoso della media.

Progettato da Razer, vera e propria garanzia sul campo delle periferiche gaming, Kishi è sviluppato per azzerare i rischi di latenza, perché collegato direttamente alla porta di ricarica del dispositivo, annullando così i problemi presenti sui dispositivi simili che, invece, sono normalmente basati su tecnologie senza fili.

Il gioco è quindi fluido, la risposta dei pulsanti è immediata, e può essere anche facilmente collegato ad un cavo di ricarica, qualora lo smartphone non avesse carica sufficiente, così da evitare al massimo la possibilità di spegnimenti improvvisi.

Parliamo, in sintesi, di un dispositivo funzionale ed efficiente che, venduto a meno di 64 euro, rappresenta certamente un affare per gli appassionati di gaming mobile di qualsiasi tipo. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

