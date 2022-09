Se state cercando delle cuffie da gaming a un prezzo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Trust Gaming GXT 391 Thian disponibile da Amazon a soli 38,99€ invece di 69,99€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito tech e gaming grazie alle Gaming Week, attiva solo fino a sta sera, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo scontato di ben 31,00€, solo per pochissimo!

Le cuffie Trust Gaming GXT 391 Thian sono un prodotto di prima qualità, wireless e realizzate anche con materiali riciclati. Poiché si tratta di un prodotto così valido e disponibile a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

Come accennato nell’introduzione, le cuffie Trust di cui stiamo parlando vi assicurano un ottimo rapporto qualità/prezzo, in particolare modo ora che sono così in ribasso. Vi permetteranno di giocare senza fili e, allo stesso tempo, di collegarvi facilmente e velocemente tramite dongle USB, per accomodarvi dove preferite e posizionarvi al meglio durante le partite!

Non meno importante, sono dotate di padiglioni auricolari in similpelle con strato superiore in maglia e archetto imbottito, da soli 197 grammi di peso. Questo vi garantisce la massima comodità e, ovviamente, evita che subiate il peso del prodotto anche dopo tante ore di gioco consecutive. Da non sottovalutare anche la batteria ricaricabile delle cuffie wireless, pensata per assicurarvi fino a 13 ore di autonomia.

