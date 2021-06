Trust Iris 4K, la webcam business, ad un prezzo super su Amazon!

Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il mondo portano con sé anche un impatto molto forte nella società, soprattutto in ambito business. I tempi dei rapporti sociali sono ormai diventati molto corti, e dunque ci troviamo di fronte ad una situazione in cui bisogna saper gestire nei migliori dei modi il tempo, che da un anno a questa parte ha costretto milioni di lavoratori ad utilizzare sempre di più soluzioni digitali, motivo per cui troviamo sempre più prodotti adibiti alle conferenze online. Trust, per poter venire incontro a questa nuova esigenza, ha sviluppato un prodotto chiamato Trust Iris 4K, che consente a tutti di poter effettuare video-conferenze con il massimo della qualità. E, in questo articolo, vogliamo segnalarvi una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge proprio questo articolo, che potete trovare ad un nuovo prezzo di vendita fino al prossimo 26 giugno.

La nostra rassegna quotidiana è ufficialmente cominciata e, oltre a segnalarvi quelle che sono le migliori proposte giornaliere dei migliori portali, vogliamo proporvi una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge la nuova Trust Iris 4K, la nuova webcam sviluppata per eccellere in ambito business. La promozione, secondo le informazioni diramate, terminerà il prossimo 26 giugno, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere l’opportunità di acquistare un articolo del genere ad un prezzo imbattibile!

Trust Iris 4K, come abbiamo avuto modo di conoscere in sede di recensione (consultabile al seguente indirizzo), si presenta con un sensore dell’immagine Sony UHD che, grazie alla tecnologia ClearView, permette di catturare immagini ad altissima risoluzione e con la possibilità di riprendere un meeting sfruttando l’obiettivo grandangolare. Questa funzione consente di visualizzare tutti gli interlocutori ad un’ottima qualità, senza alcun tipo di artefatti video.

Oltre ad una buona qualità video, Trust Iris 4K è una webcam dotata della tecnologia ClearSound, che consente a tutti i partecipanti del meeting di essere sentiti chiaramente, senza inutili ronzii di sottofondo oppure rumori ambientali. Il microfono, per poter catturare tutte le voci, include un sensore con un raggio d’azione di ben cinque metri.

IRIS è semplice da utilizzare e da installare. Infatti, bastano pochi e semplici passaggi per iniziare una videoconferenza che si rispetti. Inoltre, è pienamente compatibili con i maggiori servizi professionali quali Zoom, MS Teams, GoToMeeting, Webex, Google Meet, Google Hangouts, Slack e Microsoft Skype.

Insomma, si tratta di un dispositivo praticamente perfetto per i meeting aziendali, grazie ad una qualità video e audio di altissimo livello. Il prezzo consigliato dal produttore è di 799,00€, ma fino al prossimo 26 giugno è in sconto a 699,00€, grazie ad uno sconto del 13% che abbatte il prezzo di vendita di ben 100€.

» Clicca qui per acquistare Trust IRIS 4K a 699,00€ anziché 799,00€ «

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di continuarci a seguire sulle pagine di Tom’s Hardware Italia in vista delle imminenti offerte dell’Amazon Prime Day 2021, infatti pubblicheremo costanti aggiornamenti su tutti i migliori prodotti in promozione. Non dimenticate anche di iscrivervi ai nostri canali Telegram, in particolare dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!