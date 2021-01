TunnelBear: abbonamento triennale a meno di 4 euro al mese!

Apriamo questa promettente giornata di offerte proponendovi, anche oggi, un’imperdibile occasione proveniente direttamente dal vasto panorama delle VPN i cui sconti, come avrete notato, stanno allietando le nostre pagine grazie al prodigarsi di diversi attori del settore. ExpressVPN, NordVPN, Surfshark e, non ultima, VyprVPN ci hanno già deliziato con le loro proposte, alcune delle quali si sono distinte per un impareggiabile rapporto qualità/prezzo, oltre che per sconti davvero imperdibili per qualunque fan del mondo delle connessioni sicure.

Ebbene, nonostante vi si sia già proposto un bel po’ di opzioni, oggi abbiamo pensato di offrirvi anche quella che è la proposta di TunnelBear che, a differenza di molti competitor, si offre con uno sconto su di un pacchetto triennale, dandovi così la possibilità di navigare a lungo in modo sicuro e, soprattutto, ad un costo per mese davvero irrisorio. Stiamo parlando infatti di meno di 4 euro al mese, per quella che è una promozione che abbassa il costo della sottoscrizione di oltre 200€!

Si tratta di un’offerta davvero molto vantaggiosa, che vi permetterà di sottoscrivere 3 anni di abbonamento a TunnelBear a soli 3,33$ al mese, ovvero appena 2,75€, con uno sconto applicato pari al 67%! E non è finita qui, perché qualora l’abbonamento triennale fosse troppo, potreste comunque optare per la sottoscrizione annuale, il cui prezzo è invece di 4,99$ al mese, ovvero 4,13€, con uno sconto applicato pari al 50%.

Un’offerta davvero ottima, soprattutto se si considera che TunnelBear, è una delle migliori VPN del mercato, ed è perfetta per chi è alle prime ed è alla ricerca di un servizio funzionale ma essenziale: un servizio “entry level” con tutti i crismi che, proprio in tal senso, è forse una delle migliori scelte possibili per chi vuole navigare in sicurezza ma anche in assoluta semplicità. Ciò detto, prima di lasciarvi alla consultazione delle offerte TunnelBear, ci preme ricordarvi che, qualora siate alla ricerca quotidiana di sconti, promozioni o prezzi d’occasione, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

