Tutti i giochi in super offerta per la Summer Fest di GOG!

Siete alla ricerca di qualche buon gioco a un ottimo prezzo? Vi farà allora sapere piacere che GOG ha finalmente dato il via alla propria Summer Fest, offrendo tutta una serie di offerte su numerosi videogiochi con sconti che arrivano fino a oltre l’80%. Un’occasione da non perdere per gli amanti dei videogiochi, colma di offerte in grado di fare concorrenza ai prossimi Amazon Prime Day e che durerà fino al prossimo 28 giugno.

Tra i videogiochi in super offerta su GOG possiamo trovare veramente di tutto. Immancabile la GOTY Edition di The Witcher 3, che può essere acquistata a soli 10 euro, come la corposissima Platinum Edition di Dying Light a 24,99€, edizione definitiva dell’apprezzato open world a tema horror. Buoni anche gli sconti sui recentissimi Necromunda Hired Gun e Edge of Eternity, usciti su PC solo da pochi giorni e già in sconto grazie a GOG.

Se siete alla ricerca di qualche esperienza più profonda sono invece Divinity Original Sin 2 Definitive Edition e Disco Elysium The Final Cut, a rispettivamente 17,99 e 25,99 euro a fare il caso vostro. Volete risparmiare? Il bellissimo Sleeping Dogs Definitive Edition è in vendita su GOG ad appena 2,99€, un prezzo a cui non si può dire di no. I giochi in sconto su GOG per la Summer Fest sono però anche molti altri: potete trovare la lista completa seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in offerta su GOG «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!