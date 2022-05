Se con l’arrivo della bella stagione state pensando di trasformare la vostra casa dedicandovi al fai da te, ma vi mancano gli attrezzi giusti per farlo, allora sarete felici di sapere che Amazon ha dato il via a una serie di offerte su una selezione di utensili manuali, misuratori e accessori che vi permetteranno di risparmiare fino al 55% su tanti utili strumenti di lavoro!

Gli articoli in promozione sono oltre 100 e vanno dai tradizionali seti di chiavi e cacciaviti ai precisi misuratori di precisione laser, con spazio per lame, punte da trapano, scalpelli o anche cavalletti e borse, tutti appartenenti a grandi marchi come Bosch, USAG, Mannesman e Leica. Ma attenzione, potrete acquistarli a prezzo scontato solo per un periodo di tempo limitato, in quanto la promozione è valida solo per i prossimi tre giorni.

Tra i tanti prodotti in promozione, vogliamo segnalarvene uno estremamente utile in tanti lavori domestici, piccoli e grandi, ovvero l’avvitatore elettrico IXO di Bosch. Questo avvitatore di 6° generazione incorpora tutte le funzionalità di un prodotto ormai storico, ed è disponibile nel suo set premium con stazione di ricarica, cavo Micro-USB e set di 10 punte da avvitamento inclusi al prezzo di soli 48,99€, con un risparmio del 25% sul suo prezzo originale.

Si tratta di un prodotto estremamente maneggevole, grazie alla sua impugnatura ergonomica Softgrip rivestita in materiale antiscivolo che ne consente una presa ideale, e che dispone di velocità di avvitamento regolabile in tempo reale, con cui si può gestire al meglio ogni lavoro evitando di danneggiare le viti o scheggiare il legno. Basta adattare la pressione del dito sul pulsante di avviamento per ottenere il massimo del controllo.

L’avvitatore elettrico IXO di Bosch è inoltre equipaggiato con potente LED Powerlight, la cui luce diffusa fornisce una visibilità ottimale anche nelle zone poco illuminate, consentendo di lavorare anche in angoli stretti e angusti. Sulla scocca troviamo anche una serie di 3 LED che indicano lo stato della batteria, la cui autonomia arriva a 2 ore di utilizzo dopo una carica completa sulla stazione o via cavo USB.

Nel complesso parliamo di un prodotto comodo, versatile ed estremamente economico, come i tanti altri presenti nella selezione di articoli scontati dedicati al fai da te di Amazon, che vi consigliamo caldamente di visionare per non perdere le occasioni migliori!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!