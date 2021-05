TV, audio e non solo a prezzi folli su ePrice!

Dopo avervi segnalato le principali offerte della mattinata, passiamo adesso alle offerte di ePrice, dato che sul noto portale è iniziata una nuova promozione che abbassa il prezzo di numerosi articoli di svariate categorie e, vi anticipiamo, sarà possibile acquistare a prezzi più vantaggiosi anche alcune delle ultime soluzioni di intrattenimento, tra cui smart tv dotate della nuova tecnologia Mini LED, il tutto fino al 25 maggio.

Uno dei prodotti più interessanti di questa promozione è, a nostro giudizio, proprio una smart tv dotata di questa nuova tecnologia di riproduzione chiamata Mini LED che, ricordiamo, è una tecnologia che permette al pannello del televisore di avere tantissime piccole zone illuminate, le quali andranno a comporre quella che sarà poi l’immagine visualizzata. Come immaginerete, avere piccole ma numerose zone retroilluminate assicura un’esperienza di visione ottimale, soprattutto per quanto concerne le scene scure, dove il pannello sarà in grado di ridurre al minimo le cosiddette zone grigie.

Non a caso, la tecnologia Mini LED punta ad avvicinarsi molto alla più blasonata OLED, e grazie alle offerte di ePrice potrete portarvi a casa la TCL 65X10 da 65 pollici a 1.899,00€ invece di 2.499,00€. Probabilmente siamo di fronte alla prima occasione che vi permetterà di risparmiare diverse centinaia di euro su un televisore Mini LED, la cui tecnologia è stata portata avanti da TCL da svariati anni, ma solo recentemente è riuscita ad imporsi sul mercato.

Inoltre, la TCL 65X10 integra degli altoparlanti in stile soundbar, posizionati sulla base del televisore con l’audio rivolto verso lo spettatore. Avere gli altoparlanti posizionati in questo modo ha permesso a questo specifico modello di essere ancora più sottile, oltre ad offrire un’esperienza acustica degna di nota, capace di farvi risparmiare altre centinaia di euro per l’acquisto di una soundbar dedicata. Ovvio, manca il subwoofer ma parliamo di altoparlanti progettati da Onkyo, che sa bene come ottimizzare il suono e renderlo adatto sia per apprezzare i dialoghi che i bassi presenti nei film.

Detto ciò, troverete tantissime altre offerte sulla pagina promozionale, nonché nella nostra lista in calce. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che nelle prossime ore pubblicheremo altre occasioni interessanti, così come sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

