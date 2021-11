TV Samsung Neo QLED a 1000€ in meno nel Black Friday Mediaworld

Continuano le offerte in anteprima del Black Friday di MediaWorld, che è stato tra i primi e-commerce a pubblicare una sorta di Black Friday in anticipo, le cui offerte sono attive ancora oggi. Qualora non abbiate avuto il tempo sufficiente per visionarle, vi informiamo che tra le numerose occasioni imperdibili vi è la smart TV Samsung Neo QLED QE65QN85A, un televisore di ultimissima generazione da 65″ e tecnologia QLED che viene ora proposto esattamente a 1.000€ in meno! Grazie alle offerte di anteprima del Black Friday di Mediaworld, potrete ora acquistarlo a 1.599,00€ invece di 2.599,00€, ponendo questo modello tra quelli che godono attualmente dello sconto più alto.

Se cercate, quindi, un televisore di fascia alta in grado di rimpiazzare il vostro attuale modello, il Samsung Neo QLED QE65QN85A è assolutamente da tenere in considerazione, soprattutto ora che viene proposto a 1.000€ in meno. Come detto, siamo di fronte ad un TV di ultima generazione, ma anche ad una soluzione in grado di accontentare chi non si può permettere di acquistare un OLED da 65 pollici. Vi informiamo, infatti, che il modello scontato da Mediaworld e da noi segnalato implementa la recente tecnologia Neo QLED, conosciuta anche come Mini LED.

Come saprete, questa tecnologia consente al pannello del televisore di avvicinarsi tantissimo alla qualità di un OLED, ma con i vantaggi della grande luminosità di un QLED e soprattutto evitando di imbattersi nel cosiddetto Burn in che, in alcuni casi, potrebbe compromettere la qualità del pannello OLED a distanza di anni. Un TV a prova di futuro dunque, come lo dimostrano anche le implementazioni lato gaming, che vi consentiranno di giocare fino a 120Hz e beneficiare di una serie di ottimizzazioni grafiche al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dagli ultimi titoli, tra cui il formato 21:9 e 32:9.

A conferma di come il Samsung Neo QLED QE65QN85A sia ad oggi una delle migliori smart TV è la presenza del SpaceFit Sound, ossia un sistema che permette all’audio del televisore di calibrarsi in base al posizionamento nell’ambiente, consentendo agli altoparlanti integrati di riprodurre un suono bilanciato, con la possibilità di enfatizzare le voci tramite un’amplificatore intelligente integrato. Infine, il Samsung Neo QLED QE65QN85A gode di svariate funzioni che vi permetteranno di visualizzare a schermo i contenuti del vostro dispositivo mobile, pur continuando a seguire il vostro programma televisivo preferito. Una funzione che si rivelerà utile per chi preferisce avere tutto sotto controllo e che funzionerà benissimo su un grande pannello come quello di questo TV.

