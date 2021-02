TV Samsung The Frame da 49″ scontato del 50% su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali di acquisti online continua con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconfermano come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, con una selezione di prodotti che include smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, videogiochi, tanti capi d’abbigliamento e persino cioccolata di vario genere, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%! Ma non è tutto vi ricordiamo che su eBay, oltre agli Imperdibili, in questi giorni potete anche acquistare in esclusiva la scopa elettrica Xiaomi G9 Vacuum Cleaner utilizzando anche un codice sconto per ricevere il 10% di sconto in più, quindi affrettatevi perché la promozione scade a breve!

Molte le offerte da tenere d’occhio negli Imperdibili di eBay ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi quella che riguarda la smart TV Samsung The Frame QE49LS03RAU, che può esser acquistata a soli 675,19€ contro i 1.299,00€ tipici sul portale, ossia uno sconto di quasi il 50%! Con questa smart TV vi sarà possibile impreziosire l’ambiente con una vera opera d’arte, infatti con i suoi 49 pollici può essere appesa al muro e mantenere un design elegante e moderno sempre differente grazie alla personalizzazione, sia della cornice disponibile in vari colori e stili, oltre che della possibilità di scegliere fra le oltre 100 opere d’arte da poter mostrare al posto del tipico schermo nero. Inoltre Samsung The Frame è dotata di particolari sensori, come quello di movimento che capta la presenza di persone nella stanza ed è capace di spegnersi da sola se non rileva nessuno, oppure quello della luminosità che monitora costantemente la luce dell’ambiente per una visione ottimale.

Il potente processore interno di Samsung The Frame è un Quantum 4K sfrutta appieno la tecnologia QLED, arrivando a replicare il volume colore con miliardi di sfumature in modo da ottimizzare al massimo la resa visiva, mentre l’HDR10+ si occupa della resa del contrasto per dare piena profondità e nitidezza anche alle scene con chiari lucenti e scuri avvolgenti. Samsung The Frame è poi dotato di una connessione ad internet che gli permette di sfruttare al massimo il sistema di AirPlay 2 e permettere lo streaming o la condivisione dei vari contenuti dai dispositivi mobile, ed inoltre la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant e persino Bixby, così da controllare gli altri dispositivi smart della casa con una semplice frase.

eBay, e per questo il nostro consiglio come sempre è quello di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima! Lasciarsi sfuggire un TV come il Samsung The Frame sarebbe una vera occasione persa, ma dovete pensare che questa rimane pur sempre solo una delle molteplici offerte del catalogo di, e per questo il nostro consiglio come sempre è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili , così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiaresui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

