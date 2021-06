Ubisoft+ a soli 6€ per un tempo limitato

In un momento in cui il futuro dei videogiochi sembra andare nella direzione degli abbonamenti, a maggior ragione dopo le recenti notizie relative ad Xbox Game Pass, vi informiamo che Ubisoft, per la prima volta in assoluto, vi da la possibilità di accedere al suo servizio di abbonamento, con oltre 100 giochi disponibili tra cui il tanto ambito Assassin’s Creed Valhalla, a soli 6,00€ invece di 14,99€. Il prezzo scontato sarà valido solo per il primo mese e potrete approfittarne entro il 22 giugno. Un’ottima occasione dunque per coloro che vogliono provare tutti i titoli realizzati da Ubisoft ad un prezzo irrisorio.

Vi ricordiamo che abbonarsi ad Ubisoft Plus significa non solo poter accedere all’ampio catalogo della nota azienda francese e scaricare centinaia di giochi, ma anche beneficiare di vantaggi come ricevere costantemente ricompense all’interno del vostro gioco preferito, ottenere l’accesso ad espansioni, season pass e tantissimi altri contenuti nonché, ovviamente, accedere ai futuri giochi.

I motivi che spingono ad abbonarsi ad Ubisoft Plus sono diversi e quello più importante è senz’altro il fatto che potrete giocare a titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, The Division e molti altri senza la necessità di acquistarli, dal momento che saranno inclusi nell’abbonamento mensile. Come se ciò non bastasse, i nuovi giochi saranno disponibili sulla piattaforma dal primo giorno e, secondo le ultime indiscrezioni, il servizio Ubisoft Plus sarà sfruttabile a breve anche su Google Stadia, il che conferma come il mondo dei videogiochi si stia dirigendo sempre di più verso il metodo degli abbonamenti, i quali vi permetteranno di accedere ad un numero notevole di titoli in un unico posto.

Non ci resta che invitarvi ad approfittare di questa fantastica offerta accedendo attraverso il link che trovate in calce.

