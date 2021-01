Ubisoft: fino all’85% di sconto sui giochi di Tom Clancy!

Come ricorderete, la giornata di ieri era stata caratterizzata da diverse offerte dedicate al mondo dei videogiochi, con Amazon in prima linea nello sconto dei titoli Koch Media. Ebbene, anche oggi siamo felici di comunicarvi che proseguono le offerte a tema videoludico, anche se l’attenzione si sposta dalle pagine di Amazon a quelle di Ubisoft Store dove, proprio i concomitanza di questo fine settimana, l’azienda transalpina ha appena dato il via ad una nuova tornata di sconti, tutti dedicati a giochi a marchio Tom Clancy!

E credeteci, si tratta di offerte davvero notevoli, con sconti che possono raggiungere anche l’85% del prezzo originale, permettendovi così diversi acquisti al di sotto dei 10 euro! Un esempio è il recente Ghost Recon: Breakpoint, sparatutto arrivato sul mercato a fine 2019, ed ambientato nel bel mezzo del sud del Pacifico, in uno scenario impervio fatto di fitta boscaglia, condizioni climatiche estreme e gruppi para-militari dalla verve decisamente ostile.

Impreziosito da una IA attenta e caparbia, Breakpoint è un titolo godibile in solitaria, ma che dà il meglio di sé in compagnia, potendo anche contare su di una ricca modalità PVP, la qual cosa ha permesso al gioco di sopravvivere ancora oggi, grazie ad una community attivissima e ad una serie di iniziative atte ad invogliare i nuovi giocatori, come quella che – proprio questo fine settimana – permetterà di giocare gratis al titolo. Un’occasione ottima per testare il gioco che, qualora vi dovesse stregare, vi costerà poi solo 9,00€ grazie alle offerte Ubisoft, con un risparmio dell’85% rispetto agli originali 59,99€!

Un’offerta, insomma, da non lasciarsi scappare e che rappresenta solo una delle numerose proposte Ubisoft a tema Tom Clancy, con titoli in sconto anche dal catalogo della serie Rainbow Six. Ma non è finita qui perché, come immaginerete, sono ancora diverse le offerte messe a disposizione da Ubisoft, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale dedicata agli sconti, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

