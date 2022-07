Ubisoft ha ben pensato di scaldare ulteriormente queste calde giornate estive lanciando sul proprio Ubisoft Store una carrellata di grandi offerte, con sconti che arrivano fino all’80% su tantissimi giochi. Tra di essi opere come l’immenso The Crew 2, che vi consentirà di esplorare km su km sui mezzi più vari, oltre agli immancabili Far Cry e Assassin’s Creed. Il tutto per ancora pochi giorni: se siete interessati ad approfittare degli sconti fino all’80% su tantissimi giochi sull’Ubisoft Store il nostro consiglio è insomma quello di fare decisamente in fretta.

the crew 2

Tra i numerosi videogiochi in offerta sull’Ubisoft Store possiamo ad esempio trovare il già citato The Crew 2, disponibile a 10 e 18 euro rispettivamente nella sua Standard e Gold edition, Riders Republic, Steep, Trials Rising e molti altri ancora. Una selezione particolarmente ghiotta insomma, colma anche di tante edizioni particolari, vedi ad esempio le Gold o Ultimate edition, e di innumerevoli DLC in grado di arricchire ancor di più l’esperienza complessiva. Il tutto, come precedentemente accennato, con sconti che arrivano fino all’80%, rendendo tale ondata di offerte sull’Ubisoft Store particolarmente vantaggiosa.

