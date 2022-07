Possessori di Nintendo Switch alla ricerca di qualche gioco estivo a rapporto: il sempre conveniente Ubisoft Store ha infatti pensato a voi e alla vostra piattaforma di gioco con una lunga carrellata di offerte. Rayman Legends, Immortals Fenyx Rising e, ovviamente, Mario + Rabbids Kingdom Battle: lo store della storica casa francese propone con sconti che arrivano fino al 75% numerosi titoli per la piccola ibrida nipponica, regalandoci tante occasioni a prezzo di saldo.

L’irrinunciabile Mario + Rabbids Kingdom Battle è ad esempio disponibile a soli 14,80 euro, mentre Immortal Fenyx Rising può essere acquistato a 19,80 euro nella sua versione standard o a soli 33 nella Gold comprensiva di DLC. Come dimenticare poi l’Assassin’s Creed The Ezio Collection con il 30% di sconto o Rayman Legends Definitive Edition ad appena 10€. Insomma, qualsiasi siano i vostri gusti, grazie alle offerte dell’Ubisoft Store troverete pane per i vostri denti.

Il tutto, ovviamente, a prezzo super scontato. Se siete interessati, fate però in fretta: le offerte dell’Ubisoft Store sui titoli per Nintendo Switch non dureranno infatti per molto!

Per rimanere aggiornati su tutte le migliori scontistiche, che non si esauriscono ovviamente a quelle sui giochi per Nintendo Switch presenti sull’Ubisoft Store, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete ricevere informazioni sempre aggiornate e sul pezzo relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping e buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!