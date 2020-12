Ultima occasione per le offerte di Natale EMP!

Con il Natale ormai imminente, vi segnaliamo che questi sono gli ultimi giorni disponibili per poter approfittare delle offerte relative al periodo natalizio, come ben sa anche il team di EMP che, proprio in occasione di questo fine settimana, ha deciso di offrirvi un rush finale delle sue promozioni, atto ad abbassare ulteriormente i prezzi dei suoi articoli! Parliamo di sconti su prodotti già in sconto, con la risultante di articoli che possono subire un deprezzamento anche del 70%, a patto di inserire il codice SAVE20 nell’apposita sezione del carrello. Quella che era già una promozione incredibile diventa quindi ancora più allettante, con numerosi prodotti su licenza ufficiale venduti a cifre che potremmo definire quasi inverosimili.

Una volta entrati nel catalogo di EMP c’è davvero l’imbarazzo della scelta, con prodotti variegati nella fattura e nel prezzo e che spaziano tra scarpe, abbigliamento, e vari articoli di merchandise, tra cui anche i tenerissimi Funko Pop. In ogni caso, è di certo l’abbigliamento il settore che beneficia maggiormente delle offerte, e tra le più invitanti riteniamo valga la pena segnalare il cappotto Gothicana, il cui prezzo originale di ben 219,99€ è stato quasi azzerato, dal momento che ora potrà essere vostro a soli 51,99€.

Realizzato quasi totalmente in cotone, questo cappotto è ideale per coloro che vogliono differenziarsi e indossare abiti che arrivano fino al fondo vita, con texture e forme molto particolari che lo rendono un articolo decisamente intrinseco, così come questo paio di stivali alti da utilizzare quando si esce. Non mancano poi articoli a tema natalizio, nonché quelli inerenti alle vostre serie TV e film preferiti capaci di trasmettervi, una volta indossati, le stesse emozioni di quelle vissute davanti al televisore.

Il numero di articoli è talmente alto che è difficile anche solo immaginare quanti ne potrete prendere in considerazione, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per dare uno sguardo approfondito all'enorme catalogo di EMP, ricordandovi di non indugiare troppo perché il Natale è ormai prossimo.

N.B: inserire il codice SAVE20 nell’apposita sezione per ottenere lo sconto del 20%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

