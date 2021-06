Ultime ore del Prime Day, ecco le offerte da non perdere!

Mancano pochissime ore al termine dell’Amazon Prime Day 2021, uno degli eventi di shopping online più importanti dell’anno e l’unico interamente riservato agli iscritti ad Amazon Prime. Se non avete ancora approfittato delle numerose offerte è il momento di rimediare prima che sia troppo tardi. Ovviamente vi invitiamo a consultare il nostro articolo con le migliori offerte ma in questa news vogliamo segnalarvi le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire tra quelle ancora attive.

Le offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day 2021

Echo Dot | 24,99€ (sconto del 58%)

Nuova versione dell’ormai famosissimo Echo Dot di Amazon. In questa 4a generazione si rinnovano le forme con un design sobrio e compatto adatto a qualsiasi ambiente. Oltre all’intergrazione di Alexa permette di ascoltare la musica dai propri servizi di streaming preferiti e di controllare gli altri dispositivi intelligenti in casa. In questa offerta con soli 5€ in più è anche possibile aggiungere una presa intelligente TP-LINK.

One Plus NORD | 300,99€ (sconto del 35%)

OnePlus Nord è un best buy, senza se e senza ma, soprattutto in questa versione 5G con 12GB di RAM. È il prodotto ideale per chi cerca uno smartphone Android in grado di garantire una certa longevità senza dover spendere cifre da capogiro e senza rinunciare a performance di alto livello. Il supporto software e il supporto al 5G vanno proprio incontro all’identikit dell’acquirente ideale di OnePlus Nord.

Ecovacs DEEBOT | 249,00€ (sconto del 29%)

Ecovacs Deebot Ozmo 920 è un ottimo compagno per la casa, ricco di funzioni e personalizzazioni più che utili a semplificarne l’utilizzo e la programmazione. La possibilità di mappare casa, selezionare solo determinate aree da pulire, evitare gli ostacoli e adattare l’aspirazione alle diverse superfici sono tutte caratteristiche di cui ora difficilmente riuscirei a fare a meno puntando ad un prodotto di questo genere. Se volete spendere 20€ in meno ricordatevi di attivare il coupon direttamente sulla pagina del prodotto!

Braun Silk-expert Pro 5 | 299,99€ (sconto del 40%)

Silk-expert Pro è l’epilatore a luce pulsata di ultima generazione di Braun. Il prodotto più sicuro, rapido ed efficiente per una riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi. Si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per assicurare un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza. Il nuovo design compatto, 15% più piccolo e 25% più leggero, facilita la maneggevolezza e l’uso senza sforzi. La confezione contiene anche un rasoio Venus Extra Smooth Swirl.

iRobot Roomba 692 | 179,99€ (sconto del 40%)

iRobot è una garanzia nel campo degli aspirapolvere robot e questo Roomba 692 non fa eccezione. Ad un prezzo mai visto prima infatti potete portarvi a casa un prodotto di assoluta qualità che saprà aiutarvi nel tenere pulita la vostra abitazione con il minimo sforzo, il tutto comandabile anche tramite Alexa e Google Assistant. Non dispone della mappatura delle stanze ma la sua intelligenza artificiale sarà più che sufficiente per navigare con precisione in ogni ambiente.

HUAWEI MateBook D 15 | 683,05€ (sconto del 24%)

Il Matebook D15 è un notebook da 15,6” erede di un modello che ebbe un successo più che discreto. Questo aggiornamento porta in dote un processore Intel Core i5 di 11a generazione, 16GB di memoria RAM e un disco SSD da 512GB. È un notebook leggero ed elegante, perfetto per qualsiasi operazione e con una tastiera e touchpad di ottima qualità, elemento importante e da non sottovalutare.

LG 43UP77006LB Smart TV LED 4K | 349,00€ (sconto del 30%)

Se non avete molto spazio e volete uno Smart TV recente e con le ultime tecnologie questo di LG potrebbe essere la scelta perfetta. Uscito nel 2021 questo 43UP77006LB presenta uno schermo 4K da 43″ con processore quad-core dedicato, webOS 6.0, modalità FILMMAKER e HDR, ottimizzazione per i giochi ed è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google. Ovviamente è già predisposto per gli ultimi standard del digitale terrestre.

Fire TV Stick 4K | 32,99€ (sconto del 45%)

Fire TV Stick 4K è lo strumento ideale per godere di tutti i contenuti digitali e streaming sulla propria TV nel modo migliore possibile. Con un interfaccia semplice e intuitiva ed un telecomando con assistente vocale Alexa avrete accesso a tutte le migliori applicazioni come Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity, RaiPlay e molti altri. Guarda in streaming notiziari, eventi sportivi e programmi imperdibili in diretta, oltre a film e serie TV nei formati 4K Ultra HD, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

Vi ricordiamo che se non siete utenti Amazon Prime non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

