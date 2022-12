Nel corso del mese vi abbiamo parlato varie volte delle offerte natalizie di Mediaworld: nella sezione dedicata al Buon Natale Tech avete infatti a disposizione ben 13 categorie ricche di sconti, che vi permetteranno di risparmiare tantissimo sugli acquisti di fine anno! Dato che le promozioni festive dureranno solo fino al 24 dicembre, avete a disposizione gli ultimi giorni per approfittare dei ribassi e mettere nel carrello gli articoli che desiderate a un prezzo stracciato!

Gli articoli in sconto sono davvero tantissimi: che voi siate alla ricerca di un nuovo smartphone, di una Smart TV o di un elettrodomestico, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere se ritirare i vostri ordini in negozio o se farli arrivare direttamente a casa vostra, usufruendo della spedizione gratuita!

Per esempio, tra le offerte vi sono gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds 2 a soli 89,99€ invece di 149,00€, che vi permetteranno di ascoltare musica con una qualità audio altissima, isolandovi dai rumori esterni grazie alla cancellazione del rumore e godendo di un’autonomia fino a 20 ore. Abbiamo anche tantissimi grandi elettrodomestici, come la lavasciuga Samsung WD90TA046BE/ET in sconto a 539,99€ anziché 1.049,00€ o il frigorifero combinato Samsung RB38T675DSA/EF, disponibile a 750,74€ al posto di 1.154,99€.

Di seguito vi proponiamo una selezione di alcuni dei migliori articoli in offerta, dividendoli in base alla categoria cosicché possiate avere a disposizione una lista pratica in cui trovare ciò che vi interessa in un batter d’occhio. Ovviamente, vi invitiamo anche a consultare la pagina generale di Mediaworld dedicata al Buon Natale Tech, per scoprire tutte le promozioni.

Oltre a ciò, vi invitiamo rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte del Buon Natale Tech

Telefonia

Computer e Tablet

TV e Home Cinema

Grandi Elettrodomestici

Piccoli Elettrodomestici

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!