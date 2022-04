Se cercare abbigliamento che non provenga da marchi come Diadora, Nike e Puma, suggeriamo di dare uno sguardo al merchandising originale di EMP dove, fino al 19 aprile, gli sconti raggiungono il 30%. Inoltre, effettuando una spesa di almeno 60 euro, e inserendo il codice “FREE” nell’apposita sezione durante il checkout, non pagherete le spese di spedizione.

EMP è leader per quanto concerne l’abbigliamento nerd, con capi per uomo, donna, bambini e adulti. Il catalogo è ricco di articoli per gli appassionati di videogiochi, film e musica, quindi avrete la possibilità di trovare e acquistare in un unico posto magliette, pantaloni e scarpe della vostra saga cinematografica, serie TV o personaggio preferito, ora a prezzi stracciati.

Oltre a magliette, pantaloni e scarpe, EMP propone in offerta anche svariati accessori e oggetti da collezione, tra cui le piccole statuette Funko Pop. Insomma, se avete sempre desiderato acquistare uno dei tanti capi disponibili sul portale, ma i prezzi originali vi hanno tenuto a distanza, è arrivato il momento di riempire il carrello virtuale, anche perché la scadenza della promozione non è lontana e, di conseguenza, si potrebbe iniziare a notare l’esaurimento scorte, almeno sugli articoli più popolari e ricercati, come potrebbe essere la giacca di mezza stagione RED by EMP. Proposta a soli 28,99€ invece di 69,99€, questa giacca dispone di due tasche sul petto e due laterali a fessura, mentre la chiusura è a bottoni. Non manca il cappuccio, che rimane sempre utile anche durante la primavera e nelle serate più fresche.

Dato l’enorme risparmio che vi attende, il nostro consiglio è quello di recarsi subito sull’immenso catalogo EMP e mettersi alla ricerca dei vostri articoli preferiti. Potrete andare direttamente alla pagina dell’iniziativa tramite il link dedicato, raggiungibile al seguente indirizzo.

