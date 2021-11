Ultimo giorno di super sconti Comet: puoi risparmiare fino a 400€!

Vi segnaliamo che sullo store di Comet, solo per oggi, è in corso una promozione davvero interessante. L’offerta è molto vantaggiosa, poiché riguarda l’intero catalogo del negozio, nessun escluso, per un taglio del prezzo che parte dai 50,00€ e arriva fino ai 400,00€! Come fare? Nulla di più semplice, non dovrete fare altro che acquistare dei prodotti, e in base al loro costo vi verrà applicata la riduzione del prezzo che, come dicevamo, può arrivare a 400,00€!

Gli articoli presenti sullo store, come immaginerete, sono veramente tantissimi, e spaziano dai più importanti smartphone e televisori, ai più utili elettrodomestici per la casa.

Uno dei prodotti più interessanti, ad esempio, soprattutto combinato con l’eccezionale promo, è il Samsung Qled 4K da 65″, che grazie all’offerta in corso sullo store di Comet è possibile scontare di 400,00€, andando ad abbassare l’elevato costo pari a 1899,00€. Un taglio di prezzo netto e importante, per un televisore dal grande potenziale.

Stiamo infatti parlando di un modello QLED, pannelli che, in merito a luminosità e contrasto, superano ampiamente i tradizionali LCD, mostrando delle immagini nitide e molto vivaci. Trattandosi del Qn90, inoltre, vi portate a casa un pannello non solo eccezionale per la visione di film e serie TV, ma anche per il gaming. Infatti, questo televisore è dotato di porte HDMI 2.1, vale a dire che potrete giocare in 4K e 120Hz, facendo lavorare al massimo le nuove PlayStation 5 e Xbox e abbassando drasticamente l’input lag.

Tuttavia, lo store di Comet ci riserva anche altre sorprese. Un eccezionale esempio è Iphone 13, peraltro nella sua versione da ben 512GB, venduta al costo di 1289,00€, ma che, seguendo lo stesso procedimento che spiegavamo prima, è possibile scontare di ben 150,00€. Nulla vieta, inoltre, di raggruppare più articoli all’interno del carrello al fine di raggiungere un totale di 1800,00€ e accaparrarsi uno sconto di ben 400,00€!

Insomma, l’offerta è davvero allettante e i prodotti sono moltissimi, per un risparmio pari a ben 400,00€! A tal proposito, per tenervi sempre aggiornati su offerte di questi tipo, suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

