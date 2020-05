Ultimo giorno per avere 300€ di sconto su Surface Pro 7

Vi segnaliamo che la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, è l’ultima in cui potrete approfittare dell’ottimo sconto che Microsoft ha messo a disposizione dei suoi clienti, per l’acquisto del suo eccezionale Surface Pro 7 a prezzo scontato. E badate bene, non stiamo parlando di spiccioli! Lo store Microsoft propone infatti un taglio sul prezzo di ben 300 euro, applicabili a qualunque delle configurazioni disponibili sul portale per Surface Pro 7.

Un’occasione non da tutti i giorni, visto che stiamo parlando di uno dei migliori dispositivi 2-in-1 del mercato, a dir poco perfetto per chiunque sia alla ricerca di portatile per lavorare e studiare in mobilità che sia non solo leggero, ma anche molto performante e munito di una buona autonomia.

Evolutosi dal precedente modello, ovvero il Surface Pro 6, il Pro 7 ha surclassato il suo predecessore portando sul mercato dei 2-in-1 un processore Intel Core di decima generazione e la porta USB-C, restando invece inalterato per quanto riguarda il suo sobrio ma funzionale design. Coniugando in modo semplice e funzionale le performance di Windows al mercato dei tablet, Surface Pro 7 è un prodotto eccellente che qui in Tom’s abbiamo frequentemente consigliato nell’ambito dell’acquisto dei 2-in-1 e che non abbiamo mancato di elogiare anche in fase di recensione quando, dispositivo alla mano, potemmo finalmente saggiarne tutte le caratteristiche.

Ricapitolando: un dispositivo eccellente, dalle grandi performance e dalla buona autonomia, con una qualità costruttiva al top del mercato e le funzionalità miste di un tablet e di un PC Windows, il tutto con 300 euro di sconto! Non servono davvero altre scuse per dare un’occhiata al link sottostante dove potrete constatare da soli tutte le restanti caratteristiche di Surface Pro 7 e potrete poi procedere alla migliore configurazione possibile per le vostre esigenze.

>> Clicca qui per acquistare Surface Pro 7 <<

