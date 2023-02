Ora che siamo arrivati al giorno ufficiale di San Valentino, si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi per approfittare degli sconti di questo periodo per fare un regalo al proprio partner. In realtà, avrete ancora qualche ora per non lasciarvi sfuggire una serie di offerte di Unieuro, che vi consentirà di acquistare bellissimi prodotti tech a prezzi dimezzati.

Ottime occasioni per chi vuole rendere felice il partner senza affidarsi ai classici fiori e cioccolatini. I prodotti tech, infatti, sono sempre più popolari come regali per la festa degli innamorati, ed ecco perché suggeriamo caldamente di esplorare le offerte disponibili sul portale in occasione di San Valentino, senza indugiare troppo poiché, come detto, queste saranno le ultime ore per trovare il regalo perfetto per il vostro partner.

Ovviamente nulla vieta di usare queste offerte per acquistare prodotti che vi servono, come uno smartphone o smartwatch di ultima generazione. Se cercate un prodotto che si addice sia come regalo per San Valentino sia come utilità nella vita quotidiana, suggeriamo di valutare il Google Nest Hub di 2° generazione, acquistabile solo per oggi a 49,99€ anziché 99,99€. Un taglio netto del 50% che, allo stato attuale, solo Unieuro garantisce.

Parliamo non solo di uno dei migliori assistenti vocali, ma anche di un smart display. Google Nest Hub, infatti, possiede uno schermo da 7″ che permette di vedere video, controllare il meteo, aggiungere un promemoria e molto altro. È abbinato chiaramente a un altoparlante, integrato nella struttura, le cui prestazioni audio sono molto buone, da riprodurre la musica in modo chiaro anche ad alto volume.

Con Google Nest Hub potrete poi guardare la vostra serie TV su Netflix o una ricetta su YouTube, merito dell’ottima versatilità del dispositivo. Tante le possibilità d’uso, ma ciò che forse apprezzerete di più è la gestione di tutti i dispositivi smart compatibili, come luci, termostato e persino la smart TV, il tutto tramite dei semplici comandi vocali o, se preferite, tramite l’interfaccia utente della piattaforma di Google Nest Hub.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, poiché molti di essi saranno validi solo oggi e non si sa con certezza se si ripresenteranno a distanza di qualche settimana o mese.

