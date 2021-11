Un cane… robot?! Assemblabile, ad energia solare, ed a meno 8€ su Aliexpress!

AliExpress si sta confermando uno dei rivenditori più virtuosi di questo Black Friday, poiché mette a disposizione un numero sempre più crescente di offerte, che nella maggior parte dei casi rappresentano occasioni da cogliere al volo. In questo articolo vogliamo parlarvi di un’interessante iniziativa con protagonista un cane robot!

Il prodotto in questione è chiamato semplicemente Solar Robot Dog, sviluppato da DIY, una società cinese che produce altri dispositivi intelligenti. Questo articolo rappresenta soprattutto il regalo ideale per i più piccoli, in quanto permette di migliorare le capacità e la creatività, mediante i principi di funzionamento della meccanica.

Il Solar Robot Dog è formato da diversi pezzi da assemblare. Per poter mettere insieme tutte le parti non è necessario un master in meccanica, infatti i passaggi da seguire sono semplici e soprattutto veloci (non bisogna nemmeno munirsi di un cacciavite ndR). Tra le sue caratteristiche peculiari, inoltre, troviamo un pannello solare, che permette di ricaricare le batterie integrate nel robot, in modo tale da avere un giocattolo sempre pronto e carico.

Le dimensioni del prodotto assemblato sono di 12 x 6 x 7,5 centimetri per un peso complessivo di soli 80 grammi. Originariamente venduto a 15,31€, questo robot quadrupede è ora disponibile a 7,65€, grazie ad uno sconto del 50% che ne ha tagliato di netto il prezzo di vendita consigliato. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo agli altri articoli in sconto all’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le proposte di AliExpress!

