Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato spesso di Temu, il nuovo rivenditore online divenuto subito virale per i prezzi super vantaggiosi, che tendono perfino a diminuire sugli articoli più gettonati dai clienti. Qui potete trovare davvero di tutto, dai capi di abbigliamento ai giocattoli ai mashup più impensabili. Fra gli articoli che ci hanno colpito maggiormente in tal senso c’è questa splendida riproduzione di un Game Boy… fatta di mattoncini!

Si tratta di un’idea davvero unica e originale, perfetta anche come inaspettata idea regalo. Il suo prezzo base di 39,99€ in effetti potrebbe essere proibitivo, ma grazie al super sconto del 50% lo pagherete solo la metà, ovvero appena 19,98€. Un vero affare!

Game Boy stile Lego, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo questo articolo, non solo per l’importante sconto, agli appassionati di retrogaming più o meno nostalgici che hanno trascorso tanto ore divertendosi con il Game Boy. Dato l’affascinante aspetto finale, molto simile all’originale anche per quanto riguarda le dimensioni (13,5cm x 9cm x 4cm), è l’ideale per i collezionisti più esigenti, sempre alla ricerca dei pezzi più originali.

Dato che stiamo parlando di un oggetto assemblabile, poi, lo consigliamo agli appassionati di costruzioni che desiderano mettersi alla prova con questo modello così particolare, perché è sempre una grande soddisfazione vedere l’oggetto appena acquistato prendere vita fra le proprie mani!

Con i suoi 191 pezzi, questo speciale set di costruzioni che omaggia il Nintendo Game Boy vi regalerà tante ore di divertimento nel montarlo, e un enorme piacere quando lo sfoggerete nella vostra collezione. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Temu dedicata all’offerta, prima che termini.

