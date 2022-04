Se possedete un visore a realtà virtuale non potete certamente farvi scappare il nuovo pacchetto pieno di giochi VR di Humble Bundle. Tale offerta, che prende il nome completo di Humble Must-Play VR Bundle, contiene infatti tanti giochi a un prezzo decisamente ridotto. Vacation Simulator, Pistol Whip, Ragnarock e molti altri ancora in un unico bundle in super offerta.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Vanishing Realms

Aumentando l’offerta a 9,15€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

PowerBeatsVR

Traffic Jams

Down the Rabbit Hole

Propagation VR – Coop DLC

Con almeno 16,47€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Vacation Simulator

Pistol Whip

Ragnarock

25% di sconto su After the Fall

Come sempre, acquistare l’Humble Must-Play VR Bundle vi consentirà, oltre a fare il pieno di grandi giochi per la realtà virtuale a prezzo ridotto, anche di fare del bene. Quota dei proventi dalla vendita del bundle verranno infatti donati ad associazioni benefiche, come Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Must-Play VR Bundle, che resterà disponibile all’acquisto solo fino ai primi giorni di maggio, il nostro consiglio è quello di non aspettare troppo. Questo ricco bundle colmo di ottimi giochi vi aspetta a un super prezzo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Vedi l’offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

