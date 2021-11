Un ottimo aspirapolvere robot a meno di 110€?! Follia o errore di Aliexpress?

Siete in cerca di un ottimo aspirapolvere robot ma, al contempo, non vorreste poi spendere molto? Allora fermatevi subito, perché Aliexpress potrebbe avere la soluzione che fa al caso vostro! Sul portale, infatti, tra le innumerevoli proposte in sconto oggi, è disponibile a poco meno di 110 euro, il compatto ma funzionale robot aspirapolvere Lefant M210!

Un affare a dir poco imperdibile, specie se considerate che, al netto del prezzo, Lefant è tutt’altro che inaffidabile, ed anzi questo piccolo marchio sta recuperando sempre maggior terreno in quello che è l’agguerrito (e ormai affollatissimo) mercato degli aspirapolvere robot, complice un rapporto qualità/prezzo sempre ottimo, specie quando soggetto a qualche sconto, com’è il caso di oggi.

A poco meno di 110 euro, infatti, vi porterete a casa un aspirapolvere robot dal prezzo sì abbordabile, ma anche dalle ottime prestazioni. Piccolo e compatto, il Lefant M210 è progettato per infilarsi agevolmente sotto mobili e divani, così da poter pulire anche in quei posti dove la concorrenza non riesce ad arrivare.

A ciò si uniscono le ottime performance delle due spazzole rotanti frontali, capaci di raccogliere non solo il più piccolo pulviscolo, ma anche peli di animali, capelli e affini. Ciò è possibile anche e soprattutto a potente motore che, sprigionando una potenza di aspirazione fino a 1800 Pa, riesce senza alcun problema a catturare anche lo sporco più sottile.

Dotato di un giroscopio integrato e di un sensore di movimento, il Lefant M210 si orienta efficacemente nell’ambiente domestico, evitando accuratamente di restare incastrato o, peggio, di urtare oggetti o di finire in fondo alle scale. Questo modello, inoltre, è dotato di un’ottima batteria interna da 1800 mAh, che può portare sino ad un massimo di 90 minuti di pulizia a piena potenza, arrivando anche a 2 ore di pulizie ininterrotte qualora, ad esempio, non occorresse il pieno della potenza.

Semplicissimo da utilizzare, e controllabile anche grazie ad una apposita app associata, il Lefant M210 è, insomma, un acquisto davvero sensatissimo nel panorama degli aspirapolvere robot, ed il fatto che il prodotto sia esaurito su molti store (Amazon incluso) dopo il Black Friday 2021, dovrebbe chiarire ulteriormente quanto questo aspirapolvere sia richiesto ed acquistato, anche al netto di un nome non proprio noto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d’acquisto del Lefant M210, ma questo non prima di avervi suggerito di dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte proposte da Aliexpress che, oltre agli elettrodomestici, includono oggi davvero di tutto, persino un po’ di prodotti d’abbigliamento!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte Aliexpress ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!