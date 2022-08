Se siete alla ricerca di una scopa elettrica senza fili, che sia funzionale, pratica, ma che costi anche incredibilmente poco, allora credeteci: non vorrete lasciarvi scappare questa promo! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontatissimo l’ottima scopa elettrica senza fili Hoover H-FREE 100, in vendita sullo store ad un prezzo davvero irrinunciabile!

Parliamo, infatti, di appena 99,90€, contro il prezzo originale di 139,90! Uno sconto niente male considerando il prezzo di partenza, che vi permetterà di acquistare questa scopa elettrica a meno di 100 euro!

Complice la consolidata qualità Hoover, la H-FREE 100 è una scopa elettrica dal prezzo imbattibile, ma che non lede per nulla la qualità del prodotto in sé che, al netto di un prezzo decisamente abbordabile, non si presenta come un prodotto mediocre o “cheap”, anzi.

Equipaggiata con una efficiente batteria al litio removibile da 22V, più che sufficiente a garantirvi sino a 40 minuti di aspirazione continua, la Hoover H-FREE 100 è una scopa elettrica senza fili dotata di un innovativo sistema di aspirazione, progettato direttamente da Hoover, che separa le particelle di polvere dall’aria garantendo ottime performance di pulizia.

Il suo contenitore ermetico impedisce la dispersione di allergeni nell’aria, ed al netto del prezzo è persino dotata di una comoda spazzola con luce LED, perfetta per illuminare gli angoli bui e incrementare la visibilità durante la pulizia. Smontabile e versatile, arriverà a casa vostra con 2 accessori pronti all’uso, che vi permetteranno non solo di ripulire i pavimenti, ma anche di aspirare la polvere dagli angoli più alti e remoti della vostra casa!

Insomma, parliamo di un prodotto che, al netto di un prezzo davvero competitivo, vanta performance di tutto rispetto, ed una qualità costruttiva davvero notevole. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d’acquisto del prodotto, invitandovi a completare il vostro acquisto prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

