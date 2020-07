Una settimana di doppi punti VIP su LEGO Store!

Vi segnaliamo che fino alla fine di questa settimana (19 luglio 2020), su Lego Store avrete la possibilità di guadagnare il doppio dei punti VIP su qualsiasi articolo dello store. Come saprete, grazie ai punti VIP potrete ottenere ottimi sconti sull’acquisto dei set, ed il loro accumulo è conseguente all’importo dell’acquisto effettuato. Acquistando in Euro, ad esempio, si ha diritto a ben 7,5 punti VIP per ogni Euro speso.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete accumulare un bel po’ di punti utili per i vostri prossimi acquisti il che può essere doppiamente interessante qualora, ad esempio, abbiate intenzione di acquistare uno dei nuovissimi (e non proprio abbordabili) set Lego Nintendo. Ad esempio, potreste pensare di acquistare il nuovo e bellissimo set LEGO dedicato al Nintendo Entertainment System, ovvero la storica console Nintendo, interamente riprodotta in mattoncini LEGO, la cui uscita è prevista per il prossimo 1 agosto 2020 al prezzo di ben 229,99€!

Normalmente un acquisto simile vi frutterebbe, di per sé, già un cospicuo ammontare di punti, ovvero 1.724 punti circa che, grazie alla promozione dei doppi punti VIP, si trasformando in ben 3.449 punti! Una cifra niente male, che vi permetterà dei bei vantaggi sull’acquisto dei set futuri che, per altro, potrebbero essere proprio quelli della linea Lego Super Mario, anch’essa in arrivo ad Agosto.

Come sempre vi ricordiamo che tale promozione è a tempo limitato, dunque il nostro consiglio è quello di approfittare dell’offerta e di acquistare subito almeno un set, così da aumentare i proprio punti VIP ed accedere più velocemente ai relativi vantaggi tra cui sconti e accesso anticipato a set di un certo livello. Prima di lasciarvi, tuttavia, vi riportiamo di seguito non solo i link per accedere direttamente ai nuovi set Lego dedicati al mondo Nintendo, ma anche una comoda lista relativa a quelli che sono i set Lego attualmente in sconto sullo store. Buono shopping e buon divertimento!

