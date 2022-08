Quello delle smart band è un mercato decisamente in fermento, complice l’ottimo lavoro svolto da Xiaomi che, con la sua celebre Mi Band, non solo ha contribuito a rilanciare un mercato dormiente e sottovalutato, ma ha proprio imposto quelle che sono ormai le “regole” per la produzione di questi prodotti, in termini di caratteristiche tecniche e form factor.

Il bello è che, di per sé, si tratta di un mercato con prezzi decisamente accessibili, le cui nuove uscite si attestano, di norma, attorno ai 50 euro e, pertanto, anche i prodotti freschissimi non richiedono, poi, un grande investimento.

Possibile però spendere di meno? Al netto di eventuali offerte del momento, fino ad oggi avremmo detto di no, ma ecco che Amazon ci ha smentiti ancora una volta, proponendo nel suo catalogo l’ottima smart band protagonista di questo articolo.

Si tratta della Kounga FitPro Tonic, una smart band del tutto simile alla Mi Band di Xiaomi, ma venduta ad un prezzo di poco inferiore ai 10 euro! Per la precisione parliamo di 9,65€, oggi persino in sconto di qualche centesimo, a fronte di un comparto tecnico di tutto rispetto, e di qualche piccolo compromesso.

Kounga FitPro Tonic, infatti, permette di fare un po’ di tutto, proprio come i più blasonati concorrenti, offrendo la possibilità di monitorare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, il numero di passi, le calorie bruciate e molto altro ancora, senza dimenticare la possibilità di gestire notifiche, chiamate e promemoria, ovviamente in connessione con una apposita app gratuita disponibile per iOS e Android.

Il compromesso? Forse solo un sistema di ricarica un po’ scomodo (ma ben camuffato) che richiede di smontare il quadrante dal cinturino per poter mettere il dispositivo in ricarica. Un male davvero minore, se si considera il prezzo di poco inferiore di 10 euro e con cui, state pur certi, non acquistereste nulla di simile.

Insomma, un prodotto davvero niente male che, al prezzo a cui è proposto, rappresenta certamente un ottimo affare, anche al netto del prezzo medio del mercato delle smart band. Per questo, vi invitiamo a dargli direttamente un’occhiata, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’acquisto, così che possiate inserire il prodotto nel carrello.

