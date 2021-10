Una smartband a meno di 7€? La trovi su Amazon, ed è una scommessa!

Se seguite i nostri articoli dedicati alle offerte quotidiane, avrete visto come siamo soliti proporre spesso sconti sui prodotti più ambiti. In questa occasione, però, vi segnaliamo un’offerta riguardante una smartband che potremmo definire una scommessa, in quanto si tratta di un modello presentato da poco, di un brand che non conosciamo e non ci sono opinioni a riguardo. Una cosa però è certa e riguarda il prezzo che, grazie ad un coupon, crolla a meno di 7€.

La smartband in oggetto è presente su Amazon e il codice sconto da applicare è “7KOU6DHI“. Questo permetterà al prezzo del dispositivo di dimezzarsi, dandovi modo di acquistare questa misteriosa smartband a soli 6,99€. Come detto, si tratta di un modello di cui si conosce ben poco ma, a giudicare dalle specifiche riportate e dal design simile ad alcune soluzioni più ambite, riteniamo che a questa cifra valga la pena considerarne l’acquisto.

Come ogni dispositivo appartenente a questa categoria, anche questa anonima smartband sarà in grado di controllare il vostro stato di salute in tempo reale monitorando, tra le altre cose, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Nonostante il prezzo sia irrisorio, questo modello è dotato persino di modalità di allenamento multiple, tra cui escursioni, esercizio libero e nuoto. Potrete addirittura monitorare il sonno, analizzando la qualità di quest’ultimo con l’obiettivo di aiutarvi a dormire meglio la notte.

Se connessa al vostro smartphone, inoltre, potrete sincronizzare i messaggi e le chiamate, oltre che avere una visione molto più dettagliata degli esercizi svolti durante l’arco della giornata. Insomma, una smartband che sembra promettere le stesse funzioni di soluzioni ben più costose. L’autonomia non possiamo confermarla per il discorso di cui sopra, ma la batteria da 90 mAh dovrebbe garantire un utilizzo prolungato del dispositivo.

N.B: inserire il codice sconto 7KOU6DHI nell'apposita sezione per ricevere lo sconto del 50%.

