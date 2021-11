Una soundbar per smartphone? Piccola, portatile, geniale! La paghi meno di 21€!

Vi segnaliamo l’arrivo su Amazon di un prodotto davvero imperdibile! Un accessorio per smartphone curioso e particolarmente indovinato, ideale per chiunque adori utilizzare il proprio telefono per la visione di contenuti multimediali, per il gaming di livello, o come centro multimediale “da viaggio”.

Sul portale, infatti, è da poco disponibile la Bluedio MS, ovvero una mini soundbar, appositamente sviluppata per gli smartphone (ma utilizzabile anche con i tablet), che gode anche di una apposita bae d’appoggio per tenere lo schermo inclinato per una visione ottimale. Si tratta, più che altro, di uno speaker Bluetooth, venduto dall’azienda col nome di “soundbar” a sottolineare sia il suo utilizzo squisitamente pensato per la visione di contenuti come film e serie TV, sia per la potenza sprigionata! Un accessorio francamente imperdibile che, per altro, è acquistabile su Amazon al prezzo imperdibile di poco più di 20 euro!

Facilissima da utilizzare, grazie al suo design a induzione magnetica, la piccola soundbar a marchio Bluedio dispone di una connessione Bluetooth stabile e veloce, che permette di accoppiare il telefono in modo immediato, e senza il rischio di perdita di segnale.

Compatta nelle sue dimensioni, è lunga circa 15 centimetri, e pesa poco più di 200 grammi, ma è equipaggiata con un potente speaker da 52 mm, in grado di offrire delle ottime performance audio, anche al netto delle sue dimensioni ridottissime. Progettata per essere portata in giro, è ottima anche per un utilizzo domestico, e garantisce fino a 6 ore di riproduzione continua grazie alla batteria integrata da 650 mAh!

Insomma, un prodottino davvero imperdibile! Un vero e proprio best buy per tutti gli appassionati di telefonia, che sopperisce all’uso non sempre comodissimo delle cuffie, e che dagli originali 29,99€, è oggi acquistabile a soli 20,41€, sia grazie allo sconto già applicato da Amazon, che ad un comodo coupon che sconta il prodotti ulteriori 5€, e che potrete comodamente attivar direttamente sulla pagina del prodotto!

N.B. per ottenere lo sconto corretto, ricordati di attivare il coupon che trovi direttamente sotto al prezzo del prodotto.

