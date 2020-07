Un’estate all’insegna delle grigliate! Euronics regala un Barbecue

Ci troviamo nel bel mezzo dell’estate ed Euronics ha deciso di regalare un barbecue a tutti coloro che acquistano un prodotto che rientra in questa iniziativa. Come se ciò non bastasse, la nota catena di distribuzione ha anche deciso di abbassare i prezzi su numerosi articoli, quindi vale la pena dare un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le offerte disponibili.

Gli sconti prendono di mira diverse categorie, tra cui elettrodomestici, smartphone, PC, tablet e biciclette elettriche, ma tra tutti gli articoli disponibili vogliamo menzionare il Google Home perché viene venduto a soli 49,90€ invece di 99,90€. Si tratta di uno smart speaker realizzato dal colosso statunitense e permette di impostare promemoria, chiedere informazioni sul meteo, far squillare il proprio smartphone nel caso l’abbiate perso o interagire con servizi di terze parti e dispositivi per la domotica. È compatibile con numerosi dispositivi e si tratta di un’ottima alternativa ad Amazon Alexa. A differenza di quest’ultimo, la soluzione di Google offre una conversazione più naturale e spesso più efficiente, oltre ad essere ideale per i possessori di Chromecast.

La promozione di Euronics è valida fino al 5 agosto e nel frattempo non dimenticate di dare un’occhiata anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo in tempo reale i migliori prezzi relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

