Se siete alla ricerca di un ottimo notebook, vi consigliamo caldamente di approfittare della promozione in corso da Unieuro. Fino al 10 giugno avrete la possibilità di acquistare un nuovo prodotto Windows 11, spedire il vostro vecchio PC e ricevere un rimborso dal valore massimo di 200€.

Per ottenere il cash back vi basterà comprare un portatile con a bordo Windows tra quelli in promozione, inviare la richiesta e la valutazione direttamente sul sito e, infine, disfarvi del vostro usato! Dato che si tratta di una promozione molto valida, vi invitiamo a portare a termine il vostro acquisto il prima possibile.

Come vi abbiamo anticipato, gli step da seguire sono piuttosto rapidi e intuitivi ma noi vi guideremo per portarli a termine correttamente e nel minor tempo possibile. Ovviamente, dopo aver scelto il vostro notebook Windows 11, dovrete compilare e inviare la richiesta entro 15 giorni dall’acquisto, fornendo tutti i dettagli relativi al prodotto scelto e anche al dispositivo che intendete cedere. Vi segnaliamo che, per essere preso in considerazione, il laptop usato deve essere pienamente funzionante e non avere più di 5 anni.

Entro 3 giorni lavorativi riceverete una mail con risposta negativa o positiva e il valore effettivo del rimborso. A questo punto, dovrete solo inviare il vecchio laptop nelle 2 settimane successive, una volta arrivato il vostro usato e appurato che sia tutto a posto, riceverete il pagamento entro 30 giorni sul conto corrente bancario indicato in fase di registrazione. In più, nel rimborso sarà inclusa anche una somma di 15€ per coprire le vostre spese di spedizione.

Potrete scegliere tra qualsiasi prodotto Windows Home o Windows S, tra cui il laptop HP 250 disponibile al costo di 539,00€ invece di 749,00€. Si tratta della soluzione ideale per chi lavora spostandosi frequentemente tra casa e ufficio, grazie al suo design sottile e leggero. L’elegante display dalla cornice stretta e il generoso rapporto screen-to-body, offrono un’ampia superficie di visualizzazione per lavorare, fare call o guardare contenuti in streaming mentre vi rilassate. Inoltre, grazie al processore Intel Core quad-core di undicesima generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe potrete sfruttare al massimo anche le applicazioni aziendali più impegnative.

L’articolo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio dei numerosi prodotti con la promozione applicata, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Unieuro dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

