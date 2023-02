Chiunque vorrebbe avere in casa elettrodomestici moderni ed efficienti, ma non sempre è possibile a causa dei prezzi elevati delle soluzioni più all’avanguardia, che ovviamente non tutti possono permettersi di spendere. Esistono però delle eccezioni che, se prese in tempo, permettono di acquistare una vasta gamma di ottimi elettrodomestici a prezzi dimezzati, eccezioni che troverete su Unieuro fino al prossimo 2 marzo.

L’apprezzata catena di negozi di elettronica italiana sta offrendo infatti sconti incredibili su una vasta selezione di prodotti, sia grandi che piccoli, che possono migliorare la vostra vita quotidiana e semplificare le attività domestiche. Dalle lavatrici agli aspirapolvere, dai frigoriferi ai televisori, c’è qualcosa per ogni esigenza e budget, con offerte che toccano anche il 50% e che riguardano molte soluzioni provenienti dai produttori più importanti, come Samsung, LG ed Apple.

Negli sconti Batticuore, questo il nome della promozione, ci sono molte offerte interessanti tra cui scegliere che, per ovvi motivi, non possiamo riportare in un singolo articolo, ed ecco perché dovreste recarvi direttamente sulla pagina promozionale per scoprire tutte le occasioni che, tra l’altro, potete suddividere per categorie e brand, così da trovare subito i prodotti che fanno al caso vostro.

Lato smartphone, con il suo sconto del 44%, lo Xiaomi 12 è senza dubbio tra i più interessanti, soprattutto per chi cerca un dispositivo di fascia alta dalle dimensioni inferiori rispetto alla media. Xiaomi 12 monta infatti uno schermo da 6,28″ di diagonale, che rende lo smartphone compatto e maneggevole, caratteristiche rare da trovare in dispositivi che si collocano in un mercato fatto di prodotti sempre più ingombranti.

Nel settore dei grandi elettrodomestici, che rappresenta un po’ l’emblema di questa promozione, le offerte si fanno ancora più allettanti, dato che ci sono una serie di asciugatrici e lavatrici a prezzi dimezzati, come ad esempio la Electrolux EW7H582W, che passa da 909,78€ a 499,90€. Buoni affari anche per chi vuole migliorare l’esperienza di visione di film e serie TV, passando magari dalla classica tecnologia LCD alla OLED. Qui potrete sbizzarrirvi tra modelli Samsung, LG, Sony e Philips, con quest’ultimo che viene proposto a meno di 1.000€ (quasi una rarità per un OLED), pur trattandosi del recente e ottimo 48OLED707, scontato del 36%.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

