Unieuro: arrivano le offerte dedicate al gaming su PC!

Vi segnaliamo che Unieuro ha dato il via ad una serie di interessanti offerte, tutte dedicate al mondo del gaming su PC, con sconti ottimi sia per quanto riguarda i portatili da gioco che i vari accessori utili ad arricchire la vostra postazione, come tastiere, headset e persino sedie il tutto con sconti che, in alcuni casi, scontano il prezzo originale anche del 30% o più!

Le offerte sono numerose e intriganti e tra le varie potrete anche imbattervi in prodotti di assoluto pregio, come è il caso dell’ottimo Lenovo Legion Y540, generalmente venduto al prezzo di 1.799,99€ e oggi in sconto a soli 1.499,99€, per quella che è un’offerta davvero eccezionale che non val la pena lasciarsi scappare!

Munito di schermo da 15,6″, il Lenovo Legion Y540 è un portatile squisitamente pensato per i lmondo del gaming, e integra in una scocca di appena 25mm un hardware di ultima generazione in grado di offrire le massime prestazioni in ogni situazione. Ovviamente è disponibile in diverse configurazioni, ma quella proposta da Unieuro è decisamente la variante più interessante in assoluto, ovvero quella munita di processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM e GeForce RTX 2060, dedicata a chi vuole un’esperienza di gioco in Full HD sempre al di sopra dei 60FPS, tanto nei titoli del momento quanto nei MOBA e nei battle royale.

Insomma, un prodotto da non lasciarsi scappare che, come immaginerete, è solo uno degli articoli in sconto sullo store Unieuro, motivo per cui, oltre alla nostra tipica selezione di prodotti in offerta, vi invitiamo a consultare anche quella che è la pagina ufficiale relativa alla promozione, così da non lasciarvi scappare proprio nessuna delle ottime proposte del portale.

