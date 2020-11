Unieuro le migliori offerte ancora attive per il Cyber Monday

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte della mattinata dedicate al Cyber Monday di quest’anno che, come avrete visto, non sembrano affatto limitarsi al mondo della tecnologia, è ora giunto il momento di scoprire quelle che sono le offerte proposte da Unieuro per questa ultima giornata di sconti dedicata allo shopping online. Molte le offerte, con il portale che offre prezzi molto appetibili su praticamente l’intero catalogo di prodotti, con prezzi che, in molti casi, vengono tagliati anche del 30%, rendendo ad esempio l’acquisto di un grande elettrodomestico molto più leggero per il portafoglio.

Si tratta di un campionario molto ricco, che comprende prodotti di altissimo livello come la smart TV Philips 50PUS7855/12 da 50 pollici, venduta a soli 399,90€ invece di 549,00€, un prezzo che colloca questo ottimo modello tra i migliori acquisti della giornata, specie considerando l’integrazione del bellissimo sistema Ambilight.

Oltre a disporre di un pannello di grande qualità, infatti, il Philips 50PUS7855/12 vanta luci a LED intelligenti posizionate ai lati del televisore che rispondono all’azione sullo schermo ed emettono una luce coinvolgente e affascinante, regalando ad ogni scena l’atmosfera che merita. L’immagine di anteprima, seppur sufficiente per farvi capire l’enorme vantaggio di questa funzionalità, non trasmette appieno ciò che questa smart TV offre all’utente finale e siamo di fronte a uno di quei casi in cui bisogna provare in prima persona per apprezzare al meglio ogni piccolo particolare. Inoltre, non manca il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, tecnologie che vi permetteranno di godere immagini strabilianti e un suono ampio.

Insomma, anche in questo caso si tratta di un'offerta che merita di essere presa in considerazione in mezzo alle centinaia di proposte di Unieuro, le quali vi invitiamo a scoprirle sulla pagina ufficiale, nonché attraverso la nostra lista in calce, sebbene quest'ultima contenga solo una piccolissima parte delle innumerevoli offerte.

