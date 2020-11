Unieuro, le migliori offerte del gran finale del Black Friday

Siamo ormai entrati nel vivo delle promozioni di questo Black Friday e da Unieuro continuano le offerte che vi permetteranno di usufruire, oltre che del tasso zero in 10 rate, anche di ottimi sconti fino al 3 dicembre. Sono le offerte di successo del Change Black Friday di Unieuro che, specie negli ultimi giorni, ha permesso l’acquisto di centinaia di prodotti con sconti a partire da un minimo del 30%, trasformando la promozione in un’ottimo momento per pensare anche ai regali di Natale!

Anche oggi, dunque, c’è una vasta scelta di articoli in offerta e fra le molte offerte proposte dallo store, vogliamo segnalarvi quella che riguarda l’aspirapolvere Rowenta X-force 11.60 Animal Care, che può esser acquistato con quasi 120€ di sconto, ossia a soli 280,00€. Questa silenziosa scopa elettrica senza fili reinventa il modo di pulire grazie alle sue elevate prestazioni di aspirazione, che permettono di pulire con efficacia anche gli ambienti domestici più grandi, soprattutto in presenza di animali. Il suo motore DigitalForce raggiunge i 130 Air Watt di potenza aspirante, e grazie alla tecnologia Flex è possibile raggiungere anche i luoghi più angusti come sotto o dietro i mobili con il minimo sforzo, vedendo anche nelle situazioni più buie per merito dell’illuminazione a LED della spazzola. Rowenta X-force 11.60 Animal Care dispone di un display che rende immediato il controllo del livello di carica della batteria e la possibilità di selezionare una delle 3 modalità di potenza presenti fra Eco (modalità, per altro, molto silenziosa con appena 70db), Max e Boost.

La spazzola di Rowenta X-force 11.60 Animal Care è ottimizzata per aspirare lo sporco da tappeti, pavimenti duri e moquette aspirando anche quello più consistente, e oltre a essere in grado di flettersi fino a 180° può rimanere stabile in piedi anche dopo l’utilizzo. Rowenta X-force 11.60 Animal Care è in grado di catturare il 99,9% di polvere ed il suo filtro EPA cattura le particelle e le trattiene rilasciando aria pulita, così che lo sporco possa rimanere nel capiente serbatoio da 0,9l, facendo passare anche numerosi utilizzi prima di esser svuotato. Tra i numerosi accessori con cui Rowenta X-force 11.60 Animal Care può esser equipaggiata c’è anche una bocchetta lancia piatta, una spazzola ideale per i tessuti ed una mini spazzola elettrica con luce a LED per rimuovere a fondo i peli di animali domestici o lo sporco più ostinato.

Le offerte di questi ultimi giorni di Change Black Friday di Unieuro sono veramente tanti e per questo, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione sullo store, così che possiate trovare l’offerta che meglio si confà alle vostre esigenze. Prima di farvi sfogliare il catalogo virtuale delle offerte Unieuro, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

