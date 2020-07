Unieuro: partono le offerte dello speciale frigoriferi!

Da Unieuro sanno bene come rinfrescarci dall’afa estiva, con offerte sempre freschissime! Infatti presso lo store fino al 2 Agosto troverete grandi tagli sul prezzo di molti frigoriferi e congelatori, con sconti che superano anche il -40%. Inoltre in caso di finanziamento il tasso rimane fisso a zero sulle prime 10 rate, diventando una vera occasione da non lasciarsi scappare.

Nella promozione sono coinvolti numerose tipologie di frigoriferi, come quelli combinati, integrati di congelatore, oppure soluzioni più piccole come la cantinetta o i frigoriferi monoporta dalla grande capacità. Fra tutte queste offerte vogliamo soffermarci su quella riguardante il frigorifero a doppio sportello Samsung RS62K6198SL da 620 l che potrete acquistare a 999,00€ anziché a 1.749,00€. Con il congelatore posto lateralmente, con tanto di erogatore di ghiaccio esterno, questo frigorifero offre una maggiore refrigerazione degli alimenti grazie al sistema Twin Cooling Plus che riduce anche il livello di scambio degli odori, garantendo il corretto livello di umidità. I cibi rimarranno freschi più a lungo subendo delle variazioni di temperatura che rimangono al di sotto dello 0,5°C, grazie all’utilizzo di termometri e sensori che rilevano periodicamente la temperatura e regolano gli eventuali cambiamenti da fare. Inoltre è presente un filtro al carbone attivo, l’aria viene costantemente deodorata e sterilizzata, mentre i batteri vengono raccolti ed eliminati dall’apposito reticolo. Grazie al nuovo sistema di illuminazione a LED meno ingombrante viene anche ridotto il consumo di energia e di spazio all’interno del frigorifero.

Le offerte sui frigoriferi e sui congelatori di Unieuro sono molte, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’offerta in modo che possiate trovare l’articolo adatto alle vostre necessità, entro il 2 Agosto. In ultimo , prima di lasciarvi perdere fra i meandri delle promozioni Unieuro, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

