Unieuro, sconti batticuore fino al 28 maggio

Unieuro ha dato inizio agli sconti batticuore su un’ampia selezione di prodotti, dai monitor agli smartphone passando per stampanti e smart TV. Offerte valide fino al 28 maggio che possono essere pagate a partire da settembre a tasso 0 in 10 comode rate.

Sconti molto interessanti che in alcuni casi arrivano a superare il 40% del listino dei prodotti. Chi volesse spulciare tutte le offerte può fare riferimento alla pagina ufficiale dedicata alla promozione, ma tra le più interessanti vale la pena citare quella relativa al TV QLED 4K Q70R di Samsung acquistabile a soli 729,00 euro al posto di 1299,00 euro con uno sconto pari a l 43%.

Un televisore disponibile con diagonale da 49 pollici e risoluzione 4K Ultra HD, ovvero 3840 x 2160 pixel. È compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa, grazie ai quali si può accedere ai vari programmi o avviare un determinato canale, oltre che a gestire il volume. La tecnologia QLED offre inoltre una fedele gamma cromatica ed è in grado di creare un’esperienza visiva coinvolgente e unica.

Ma i prodotti allettanti sono davvero tanti e le offerte uniche e oseremmo dire irripetibili.

