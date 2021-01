Unieuro: tante offerte dedicate agli smartphone Samsung!

Dopo avervi segnalato in mattinata le incredibili offerte Mediaworld dedicate ai prodotti Apple, torniamo ora ad occuparci di smartphone in offerta, dal momento che sbirciando sulle pagine Unieuro sono disponibili ottimi sconti su tantissimi prodotti Samsung tra cui, per l’appunto, smartphone ma anche smartwatch, tablet e auricolari, tutti contraddistinti da prezzi d’occasione e, dunque, più che meritevoli della nostra attenzione.

Proposte come il Samsung Galaxy Watch Active 2 da 44mm, uno smartwatch di fascia alta che oggi può essere acquistato oggi a soli 199,99€ invece dell’originale prezzo di vendita di ben 269,00€! Quello messo a disposizione da Unieuro è la variante Aluminium, caratterizzata da una cassa in alluminio e cinturino sportivo i quali, oltre a conferirgli un aspetto moderno ma elegante, offrono a questo modello una grande resistenza e durevolezza, rendendo questa variante l’ideale per chi cerca uno smartwatch ottimo per la vita di tutti i giorni e perfetto per l’attività sportiva.

Ottimo per tenere d’occhio notizie, notifiche e stato di salute, il Samsung Galaxy Watch Active 2 vanta un display di alta qualità attraverso il quale potrete controllare le notifiche in tempo reale, anche se il suo vero punto di forza risiede nell’ampia gamma di opzioni di monitoraggio del tenore fisico, grazie alla presenza di sofisticati sensori integrati i quali, grazie al rilevamento automatico, vi permetteranno di iniziare automaticamente il monitoraggio di 7 attività sportive. Inoltre, la personalizzazione del quadrante permetterà a questo smartwatch di abbinarsi perfettamente al vostro stile offrendovi, tra le altre cose, la possibilità di mettere come sfondo persino un’immagine scattata dalla fotocamera del vostro smartphone.

Insomma, con il Samsung Galaxy Watch Active 2 avrete il pieno controllo della vostra salute ma, nonostante si tratta di un prodotto altamente tecnologico, vale la pena ricordarvi che non deve sostituire i consigli del vostro medico di fiducia. Ultimo ma non meno importante, questo specifico modello supporta la ricarica wireless, il che significa che potrete dire addio ai fastidiosi cavi, permettendovi di appoggiarlo in posti per voi più comodi, riducendo inoltre il rischio di farlo cadere accidentalmente.

Come già annunciato, i modelli Samsung ad essere in sconto da Unieuro sono numerosi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina dedicata del portale, così che possiate rintracciare tutte le offerte. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!