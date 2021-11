Uno stabilizzatore per smartphone a meno di 30€?! Possibile se lo acquisti su Amazon!

Se siete alla ricerca di un ottimo stabilizzatore per il vostro smartphone ma non avete poi voglia di spendere molto, allora fermatevi, perché questa è l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile un ottimo stabilizzatore al prezzo di meno di 30€, in quella che è solo l’ennesima offerta dello strabiliante Early Black Friday messo in piedi dalla piattaforma!

Per la precisione, parliamo dello stabilizzatore Zhiyun Smooth-X, che dagli originali 49,99€, è oggi in sconto a soli 29,99€, ovvero con un risparmio netto del 40%! Un affare per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo simile, specie considerando che il valore di questi prodotti è spesso molto più alto, ed acquistarne uno a meno di 30 euro è un’impresa davvero molto ardua.

Pratico e portatile, lo stabilizzatore Zhiyun Smooth-X pesa appena 246 grammi, e può essere facilmente ripiegato e trasportato in tasca, giacché le sue dimensioni non superano quelle di un moderno smartphone! Integrando direttamente sull’asta i controlli per la fotocamera tramite connessione Bluetooth, garantisce scatti e registrazioni senza troppe macchinazioni, rivelandosi un’alternativa ottima sia che si tratti di un uso amatoriale, che professionale.

Basta semplicemente agganciare lo smartphone alla struttura del dispositivo, effettuare la connessione tramite Bluetooth, e lo stabilizzatore Zhiyun Smooth-X sarà subito pronto all’uso. Realizzato in plastica rigida e alluminio, ha un’esta integrata che può essere allungata fino a 26 centimetri, e grazie all’app ZY Cami inclusa nel prezzo, potrete persino usufruire di alcuni comodi tool di editing e pubblicazione!

Ideale per chi ama condividere sui social i propri video o le proprie foto, lo stabilizzatore Zhiyun Smooth-X è, insomma, una scelta davvero consigliatissima, specie considerando lo sconto proposto da Amazon che, come detto, vi permetterà di acquistarlo ad appena 29,99€!

Un affare che, come sempre, è comunque solo uno dei tanti articoli in sconto in questo Early Black Friday di Amazon, tant'è che vi invitiamo a consultare immediatamente l'intera lista di sconti disponibili, tramite l'apposita pagina dedicata.

