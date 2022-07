Se siete amanti dei viaggi e state cercando un’offerta perfetta per le vostre necessità, vi consigliamo di dare uno sguardo alle promozioni disponibili da Smartbox, con sconti che toccano anche il 50%! L’azienda si occupa da anni di proporre piccoli viaggi accessibili a tutti, a partire da weekend in hotel a 4 stelle e giornate passate in spa, fino a cene romantiche e degustazioni in tutta Italia e Europa. Sullo store potrete decidere se acquistare un cofanetto Smartbox, contenente un assegno regalo da attivare rapidamente online oppure tramite una semplice e-mail.

In entrambi i casi avrete la possibilità di attivare il vostro pacchetto tramite l’apposita applicazione o sul sito web, oltre a ricevere una breve guida con tutte le attività incluse. Le offerte sono numerose e tutte differenti per tipologia e budget richiesto, per questo vi invitiamo a portare a termine i vostri acquisti il prima possibile, fintanto che le promozioni sono ancora disponibili!

Come vi abbiano già accennato, le offerte sono moltissime e le categorie tra cui navigare vi permetteranno di trovare rapidamente la Smartbox perfetta per le vostre specifiche necessità. Nel caso foste intenzionati a passare una notte in una delle città più belle d’Italia, vi menzioniamo il cofanetto La magia di Venezia che vi assicura una lussuosa notte a 4 stelle per 2 persone presso la Residenza Venezia, disponibile al costo di 119,90€ invece di 150,90€. Avrete la possibilità di dormire e gustare un’ottima colazione in uno degli edifici più antichi della città, con stanze eleganti e principesche.

Nel caso voleste acquistare un viaggio al fresco, lontano dal caldo asfissiante e dal trambusto, vi proponiamo la Smartbox 3 giorni e 2 cene in Trentino per 2 persone al costo di 166,41€ invece di 184,90€. Potrete scegliere tra 13 soggiorni gastronomici differenti, caratterizzati da paesaggi mozzafiato tra montagne e castelli, il massimo per sciatori in inverno e per il trekking in estate.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Smartbox dedicata.

