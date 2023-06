Se state pianificando di lavorare all’aperto o vi serve una fonte di energia affidabile durante le vacanze estive, un generatore portatile è ciò che fa al caso vostro, e oggi potete acquistarne uno di qualità a un prezzo incredibile. Si tratta del Bluetti EB3A, considerato uno dei migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, e attualmente è disponibile a soli 268,20€ grazie agli sconti di eBay.

Questo generatore normalmente è venduto a 349,00€, che è già di per sé un ottimo prezzo per un dispositivo dotato di queste prestazioni, e poterlo acquistare con quasi 100 euro di risparmio è un’opportunità da non perdere. Per pagarlo 268,20€ c’è bisogno di applicare il coupon “PIT10PERTE2023“, compatibile al momento su pochissimi prodotti merceologici.

È importante sottolineare poi che il prezzo offerto su eBay per questo modello è persino più vantaggioso rispetto a quello che si trova su piattaforme come Aliexpress, dove solitamente prodotti simili costano di meno. Detto ciò, Bluetti EB3A offre un’ampia gamma di funzionalità e prestazioni che lo rendono una soluzione affidabile per l’alimentazione portatile. Con il suo inverter a onda pura AC da 600W (con picco di 1200W), è in grado di alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici di diverse potenze.

La capacità della batteria, elemento fondamentale per questo tipo di prodotti, è di 268 Wh, sufficiente per alimentare dispositivi per un periodo di tempo considerevole. Ad esempio, potrete ricaricare un computer portatile discreto tre o quattro volte, almeno una ventina di volte uno smartphone e far funzionare un mini frigo per quasi 4 ore. La batteria utilizza la tecnologia LiFePO4, che supporta oltre 2500 cicli di ricarica, assicurando una lunga vita del generatore.

Altra caratteristica importante del Bluetti EB3A, che lo rende un dispositivo molto versatile e perfetto appunto per una vacanza, è il fatto che supporta due modalità di ricarica: una tramite pannello solare con potenza massima di 200W e una tramite la classica fonte di alimentazione AC. Con le sue 8 porte di uscita, potrete caricare ogni genere di dispositivi nello stesso momento. Insomma, un prodotto ideale per situazioni in cui è necessaria un’alimentazione portatile affidabile e sostenibile, ma a un prezzo davvero conveniente. Segnaliamo, infine, il controllo e il monitoraggio del generatore tramite l’app Bluetti, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa app fornisce informazioni sullo stato di carica, le modalità di ricarica e altre impostazioni del generatore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

NB: inserire il codice sconto “PIT10PERTE2023” per ottenere il risparmio extra.

