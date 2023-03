Ci sono alcui brand nella moda che per un motivo o per l’altro diventano iconici, questo è l’esempio di Vans che, grazie a verie sponsorizzazioni famose, è riuscita a entrare nell’immaginario comune. Se siete tra gli appassionati di questo marchio allora non potete lasciarvi sfuggire le offerte di primavera di Amazon dove potrete trovare moltissimi prodotti con sconti fino al 47%!

La Van Doren Rubber Company, meglio conosciuta come Vans, è nata come brand di scarpe da skate negli Stati Uniti nel 1966 e, nel corso dei decenni, si è imposta al grande pubblico per le sue sneakers e per altri capi di abbigliamento a tema skaters.

In questa selezione proposta da Amazon troviamo molti capi di abbigliamento e alcune sneakers dal design inconfodibile, come ad esempio quelle della serie Ward, con il classico abbinamento nero con evidenze bianche e che possiamo trovare per uomo, donna e bambino con sconti che vanno dal 28% al 43%.

Spostandoci invece sull’abbigliamento vogliamo segnalarvi la felpa Classic PO da uomo con cappuccio. Anche qui il design è inconfondibile, con il colore grigio scuro (praticamente nero) su cui si staglia il logo Vans nella zona del petto. La felpa è in 100% cotone ed è perfetta per il periodo primaverile che sta arrivando. Oggi la potete trovare scontata fino al 47%!

Ovviamente sono decine i capi proposti in questa selezione e quindi vi consigliamo di controllare la pagina dedicata su Amazon per trovare ciò che più gradite.

