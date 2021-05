Vaporella e Vaporetto Polti in sconto fino al 37% su Amazon!

Questo inizio di settimana si sta rivelando molto proficuo per gli amanti delle offerte, con Amazon che sembra quasi come voler anticipare la quantità di occasioni che troveremo nel prossimo ed attesissimo Prime Day. Oltre alle offerte dedicate alla prima infanzia, infatti, il colosso dell’e-commerce ha riservato una scontistica degna di nota anche sugli ottimi e utili vaporetti a marchio Polti, azienda italiana leader nella produzione di elettrodomestici a vapore, con soluzioni all’avanguardia che vi permetteranno di mantenere la vostra casa pulita e disinfettata.

La promozione coinvolge sia i modelli a traino che a scopa, dandovi l’opportunità di dotarvi del vaporetto che più si adatta alle vostre esigenze di pulizia. Gli sconti arrivano fino al 37% e uno di questi vede il Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80, abbinato al Sani System Gun, proposto a “soli” 749,99€ invece di 1.198,00€, un risparmio davvero notevole che può essere considerato anche come un ottimo investimento, dato che si tratta di un prodotto che potrete usare per svariati anni, la cui utilità non può essere messa in discussione, soprattutto in questo periodo in cui l’igiene assume un’importanza ancora maggiore.

Lo scopo di un vaporetto è proprio quello di uccidere germi, virus e batteri, senza la necessità di usare prodotti chimici che potrebbero danneggiare l’ambiente e la salute delle persone. A tal proposito, il Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80 è uno dei migliori e vanta una potenza di 6 BAR, in grado di dare al vapore la forza necessaria affinché rimuova ogni batterio da qualsiasi tipo di superficie. Questo specifico modello, infatti, potrete usarlo non solo sui pavimenti, ma anche su divani, tappeti e persino su oggetti come rubinetti, piani cottura e fughe delle piastrelle, grazie alla presenza di una comoda pistola studiata appositamente per intervenire sulle piccole superfici.

Una soluzione che, per funzionare, necessita solo di acqua, ideale quindi per coloro che soffrono di allergie. Come se ciò non bastasse, parliamo di un dispositivo brevettato, conforme alla norma AFNOR NF T72-110, una delle più severe da raggiungere, dal momento che deve essere rispettata in ambito medicale.

Questa e molte altre soluzioni sono disponibili sulla pagina dedicata alla promozione, che vi consigliamo caldamente di visitare, così come i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!