Vaporetto Polti: che prezzo! Compreso di accessori lo paghi meno di 140€!

Nell’articolo di oggi, vi proponiamo un ribasso molto interessante per quanto riguarda la pulizia della casa: si tratta del Vaporetto Polti, un articolo perfetto per pulire molteplici superfici di casa vostra in modo rapido ma approfondito, che al momento è scontato del 39% sullo store Amazon!

Il pulitore a vapore firmato Polti è un elettrodomestico di dimensioni molto ridotte, adatto a togliere i germi fino in profondità ed efficace praticamente in ogni angolo della casa, anche grazie agli accessori inclusi nell’acquisto. Su Amazon si trova a 139,99€ contro il solito prezzo di 229,00€, uno sconto da non lasciarsi sfuggire assolutamente!

Il prodotto in questione è un’interessante esclusiva Amazon firmata Polti, azienda specializzata in articoli dedicati a pulizia e cura della casa; il Vaporetto è in grado di eliminare il 99,99% di virus, germi e batteri presenti sulle superfici di casa, grazie alla caldaia ad alta pressione da 4 BAR che permette di far salire la temperatura dell’acqua, contenuta nell’apposito serbatoio estraibile, nell’arco di soli 2 minuti.

Oltre ad essere efficiente e facile da usare in qualsiasi momento, il Vaporetto Polti è anche multi accessoriato: acquistandolo riceverete in aggiunta anche ben 11 accessori per garantire il massimo della pulizia su ogni tipologia di superficie in casa e altri 3 panni, per facilitare il lavaggio di pavimenti e tappeti! Indubbiamente un elettrodomestico in grado di semplificare la cura della casa e al momento in sconto del 39%.

