Vaporiere | Le migliori del 2021

Uno degli obiettivi di molti è proprio quello di mangiare sano, ovvero alimenti che possono migliorare la salute del proprio organismo. Per poter raggiungere uno scopo del genere è indispensabile non solo acquistare materie prime scelte, ma anche gli strumenti utili per cucinarle nel modo corretto, come nel caso delle vaporiere, che servono soprattutto a rendere più digeribili gli alimenti e mantenere i principi nutritivi quasi intatti.

Le vaporiere non sono altro che comodi strumenti da cucina, che permettono di cuocere il cibo attraverso il vapore. Chiaramente, in commercio esistono molti modelli, ciascuno con caratteristiche tecniche specifiche e ben differenti tra loro. Per questo motivo abbiamo pensato di stilare una guida all’acquisto con le principali soluzioni sul mercato.

Di seguito troverete una piccola selezione che sarà di volta in volta aggiornata con le nuove soluzioni o con i prodotti che riteniamo essere i migliori. Prima di passare alla rassegna, è doveroso spiegarvi che partiremo dagli articoli economici e arriveremo ai top di gamma del mercato. Vi auguriamo dunque una buona lettura e un buono shopping!

Le migliori vaporiere

Vaporiera in bambù Hanhan

Iniziamo questa guida all’acquisto con un prodotto economico, ma dalle ottime specifiche, la vaporiera in bambù Hanhan. Questo piccolo prodotto permette di cuocere a vapore tantissimi alimenti come riso, verdure, ravioli cinesi e dim sum, pesce e carne delicatamente, ideale per una dieta con pochi grassi. Tra le sue specifiche troviamo la possibilità di sovrapporre più ripiani, uno sopra l’altro, fino a sei cestelli, in modo tale da cuocere contemporaneamente più alimenti insieme, risparmiando tanto tempo. La confezione di vendita comprende: due cestelli in bambù e un coperchio in bambù.

Vaporiera in bambù Kyonano

Qualora desideriate acquistare un prodotto realizzato con una qualità costruttiva superiore, vi consigliamo invece vaporiera in bambù sviluppata da Kyonano. È costruita con bambù naturale a lunga durata con un rinforzo in acciaio inossidabile. A differenza di altri prodotti, questo articolo è più resistente grazie appunto al rinforzo di cui è dotato. Inoltre, è facile da pulire, infatti basterà soltanto sciacquare con acqua calda con detersivo.

Vaporiera Aigostar Fitfoodie

Con questo prodotto passiamo alle vaporiere elettriche, lasciandoci alle spalle quelle tradizionali. La prima che vi segnaliamo è la vaporiera Aigostar Fitfoodie, che possiede una potenza di ben 800W. Tra le sue specialità troviamo la possibilità di cuocere tantissimi alimenti, dalla carne al pesce, dagli ortaggi alle verdure. Possiede un comodo timer da 60 minuti che vi permette di tenere a bada la cottura dei vostri alimenti. Inoltre, integra una protezione contro il surriscaldamento e, nel caso in cui ci fosse un guasto, la vaporiera si spegne automaticamente. E poi, grazie alle sue funzioni smart, avvisa autonomamente quando aggiungere altra acqua al contenitore di tre litri.

Vaporiera Russell Hobbs 19270-56

Tra le altre proposte elettriche, vi consigliamo di dare un’opportunità alla vaporiera Russell Hobbs 19270-56 che, secondo il produttore, rappresenta il modo più intelligente e salutare per cuocere a vapore gli alimenti, dato che garantisce il mantenimento delle sostanze nutritive e le vitamine. Entrando nelle specifiche tecniche, questa vaporiera è dotata di tre vaschette (tre litri ciascuna, per un totale di nove litri) per cuocere contemporaneamente cibi differenti, come verdure, riso e pesce. All’interno della confezione, oltre al prodotto, troviamo una quarta vaschetta da un litro per cuocere il riso e un cuoci uova.

Vaporiera Tefal VS4003 Vitacuisine Compact

La vaporiera Tefal VS4003 Vitacuisine Compact possiede ottime specifiche tecniche, perché garantisce la cottura di diverse tipologie di alimenti in una volta sola, e con la massima semplicità. La funzione Vitamin+ garantisce un alto tasso di vitamine all’interno dei cibi appena cotti, oltre ad assicurare un pasto delizioso e bilanciato, senza mescolare i liquidi. Tra le specifiche troviamo una dotazione di accessori di tutto rispetto, vale a dire: due vassoi (ideali per poter cucinare con le salse) e quattro vasetti (per preparare dolci a vapore). Non manca ovviamente uno schermo digitale per controllare lo stato delle funzioni e il timer.

Vaporiera Braun in acciaio

Come ultimo prodotto vi presentiamo quello che riteniamo essere il migliore della categoria, ovvero la Vaporiera Braun in acciaio. Assicura buone prestazioni, grazie alla tecnologia “Steam booster”, che rappresenta il modo più efficace per cuocere rapidamente e con facilità ottimi cibi salutari. Oltre a ciò, garantisce una buona dose di sicurezza, in quanto la plastica delle vaschette è realizzata senza bisfenolo, in modo tale da permettere anche ai bambini di mangiare cibi sani in totale sicurezza. Non manca la funzione del timer, che permette al dispositivo di spegnersi automaticamente quando il conteggio raggiunge lo zero. Infine, è semplice da riporre poiché i cestelli dalla nuova forma possono essere conservati occupando pochissimo spazio.

Come scegliere le migliori vaporiere

Dopo aver esaminato nei dettagli tutte le alternative presenti nel mercato, è doveroso spiegarvi quelle che sono le caratteristiche per scegliere le migliori vaporiere. Abbiamo dunque creato una piccola lista con le specifiche più importanti, ossia:

Capacità

Programmi di cottura

Manutenzione

Funzioni aggiuntive

Accessori

Capacità

Iniziamo dalla capacità, un fattore basato semplicemente sul numero di cestelli e dalla conseguente loro capienza. Maggiore è la capienza, maggiore saranno i cibi cotti a vapore contemporaneamente, e dunque potrete preparare per più persone oppure più portate. Le vaporiere di piccole dimensioni possiedono due cestelli con una capienza che varia dai due ai tre litri, mentre i prodotti di fascia superiore possono avere tre cestelli con una capacità dai sei ai nove litri. Le vaporiere di grandi dimensioni sono quelle che possiedono una capienza maggiore a quelle appena citate.

Programmi di cottura

L’unica discriminante di una vaporiera è il timer. Non esistono ulteriori programmi di cottura perché il funzionamento è piuttosto semplice: basta inserire il cibo crudo all’interno delle vaschette, riempire il serbatoio con l’acqua e successivamente avviare la vaporiera. Per questo motivo vi consigliamo di selezionare prodotti estremamente economici oppure quelli con la funzione del timer.

Manutenzione

La manutenzione è un fattore assai importante, ed è opportuno considerarlo prima di effettuare il proprio acquisto. Bisogna assicurarsi che il prodotto scelto sia semplice da pulire e comodo da utilizzare, specie per coloro che lo utilizzano quotidianamente. In altre parole, è necessario considerare la manutenzione ordinaria, ovvero il tempo indispensabile per la pulizia degli scomparti e della vaschetta dell’acqua. Tuttavia, ci sono prodotti che possiedono accessori completamente lavabili in lavastoviglie, e dunque azzerano in qualche modo i tempi di lavaggio manuale. Infine, è doveroso anche assicurarsi che ci siano accessori riponibili uno nell’altro, in modo tale da occupare meno spazio all’interno della propria cucina.

Funzioni aggiuntive

Le vaporiere elettriche hanno alcune funzioni aggiuntive, come nel caso degli infusori di aromi e spezie, dell’autospegnimento, il riscaldamento veloce e il rifornimento di acqua nel serbatoio anche durante la cottura di cibi. Chiaramente, maggiore sarà il numero di funzionalità, maggiore sarà il prezzo di vendita, di conseguenza vi consigliamo caldamente di documentarvi e di scegliere attentamente una vaporiera, in modo tale da evitare sprechi di denaro.

Accessori

Gli accessori sono molto importanti perché possono ridurre efficacemente i tempi di cottura oppure aumentare le soluzioni offerte da una semplice vaporiera. Ci sono tantissimi accessori, dai vassoi o cestelli aggiuntivi, dai ricettari oppure a contenitori specifici per ciascun alimento (dolci, riso, zuppe e quant’altro).