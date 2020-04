Venchi: cioccolata d’eccellenza in forte sconto!

La Pasqua è ormai imminente e, come saprete, noi di Tom’s non ci siamo lasciati scoraggiare da questo difficile momento di reclusione collettiva, cercando di mantenere alto l’ottimismo e, soprattutto, cercando di invogliarvi a fare lo stesso, affinché nonostante tutto si possa passare serenamente l’imminente festività. Ci abbiamo provato nel nostro piccolo “tentandovi” con la dolcezza, proponendovi quella che è una ricchissima lista di prodotti alimentare adatti alle feste, tra cui non mancano – ovviamente – le golose e amatissime uova di cioccolato, ed abbiamo pensato di riprovarci anche oggi, con questo articolo tutto a base di cioccolato… e che cioccolato!

Stiamo infatti parlando dei prodotti di Venchi, azienda alimentare italiana con sede in provincia di Cuneo e che vanta una fondazione risalente al 1878 in quel di Torino dove Silvano Venchi, fondatore della cioccolateria, creò quello che, ancora oggi, è identificato come uno dei marchi nell’eccellenza alimentare del nostro paese, con negozio aperti ormai in tutto lo stivale, e con prodotti dal sapore e dal profumo straordinari. Non siamo soliti dedicarci a questa tipologia di prodotti ma visto l’arrivo della Pasqua (e la nostra vorace golosità), abbiamo pensato valesse la pena “tentarvi” ancora una volta con una serie di prodotti che, per altro, sono in offerta sullo store online. Il cioccolato di Venchi, del resto, è un’eccellenza del nostro paese e del settore dolciario italiano e pensiamo che visti i tempi difficili, occorresse qualcosa che ci tirasse tutti su di morale. Del resto, che c’è di meglio che un po’ di cioccolato per sentirsi meglio?

Dunque, di seguito, abbiamo selezionato per voi una serie di prodotti a marchio Venchi in offerta e ora disponibili sullo store, adatti per altro a soddisfare qualsiasi forma di golosità: dal voluttuoso e intenso sapore del cioccolato fondente, con il suo finale amaro e appagante, alla scioglievole avvolgente armonia del cioccolato al latte, sino al pregevole ed aromatico sapore del cioccolato impreziosito dal sapore delle nocciole o del pistacchio. In questa lista troverete un po’ di tutto con prezzi che, credeteci, quasi non rendono giustizia alla bontà di un prodotto di qualità eccelsa! Che altro dire, dunque, se non: buona Pasqua e, soprattutto, buon appetito!

La nostra selezione di prodotti

